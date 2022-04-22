По $5 млрд в месяц. Нужны ли Украине миллиардные кредиты МВФ во время войны

Эксперты отмечают, что для Украины наиболее важна помощь на безвозвратной основе, иначе долговое бремя может вскоре стать непосильной ношей для страны.

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Когда изнуряющая война против России длится почти два месяца, Украина усиленно ищет финансовую помощь в цивилизованном мире. В частности, государство обратилось в Международный валютный фонд (МВФ) за поддержкой для сохранения экономики в объеме $5 млрд в месяц на ближайшие три месяца.

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В ответ директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева отметила, что МВФ поможет в сборе этих средств. Георгиева добавила, что МВФ уже создал специальный административный счет для направления денег от стран-доноров на помощь Украине. Более того, уже есть первый вклад на этот счет, который может послужить примером для подражания.

"Страны, поддерживающие Украину, внесут взносы в этот фонд, — выражает надежду Михаил Демкив, финансовый аналитик компании ICU. — Враги Украины будут политически дискредитировать это решение, аргументируя это несравненно меньшим желанием помогать неевропейским странам, которые в свое время потерпели бедствие из-за войн". По мнению Демкива, наиболее вероятным источником помощи будут средства, которые МВФ выделил в прошлом году всем странам-участникам, пропорционально их квоте. Ведь львиную долю из этих $650 млрд получили страны с высоким уровнем дохода, которым они не были критически необходимы.

На первый взгляд, помощь, которую запрашивает Украина у МВФ, является беспрецедентно большой. Для сравнения, к этому моменту наиболее масштабной была четырехлетняя программа расширенного финансирования, утвержденная в марте 2015 года на $17,5 млрд. В ее рамках Украина получила несколько траншей — $5 млрд сразу после принятия, $1,7 млрд в июле 2015 года, $1 млрд в сентябре 2016 и еще $1 млрд в апреле 2017 года. Теперь страна просит о предоставлении $15 млрд в течение трех месяцев.

"$5 млрд в месяц – огромная сумма, но она отражает ситуацию с сильно сократившимися поступлениями в бюджет и расходов, которые, наоборот, выросли, — комментирует ситуацию Михаил Демкив. – Эти средства также должны стать поддержкой для платежного баланса Украины, страдающего из-за блокады россиянами портов". Как сообщал Фокус, из-за морской блокады россиян экспорт зерновых из Украины упал в 25 раз, подсолнечного масла — в 13 раз. Соответственно, сократились и поступления валюты в страну.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что Украине во время разрушительной войны важно получать помощь на безвозвратной основе. "Сейчас, конечно, правительству не приходится выбирать, потому что какие-либо средства нужны на вчера. Однако основной объем средств должен поступать в форме безвозвратных грантов, а затем — инвестиций. Поскольку, увеличение долга Украины на столь крупную сумму будет неподъемным, учитывая ожидаемое сокращение экономики в этом году", — отмечает Михаил Демкив. В противном случае, долговое бремя, которое ляжет на Украину из-за войны с Россией, будет тяготить поколения украинцев в течение нескольких десятилетий.

Следует отметить, что поддержка, о которой идет речь, не касается послевоенного восстановления страны. Как подчеркнула Георгиева, эти $5 млрд предназначены для поддержки функционирования экономики, а не для удовлетворения потребностей Украины в восстановлении, которые будут огромными. "Во-первых, сейчас точно никто не может сказать, когда начнется восстановление страны. Во вторых, масштаб разрушений от действий россиян настолько велик, что понадобится гораздо больший объем средств", — добавляет Михаил Демкив.

Ранее Фокус писал о Плане Маршалла для послевоенного восстановления Украины и возможных источниках для его финансирования. Также Фокус анализировал, сколько средств от международных партнеров получила Украина после начала вторжения России и какие, к тому же, есть реальные потребности в помощи. Еще Фокус сообщал, что представители стран G7 заявили, что в 2022 году окажут Украине дополнительную поддержку в размере свыше $24 млрд, а опрошенные изданием эксперты объяснили, чего ждать от подобных заявлений.