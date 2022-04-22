По $5 млрд на місяць. Чи потрібні Україні мільярдні кредити МВФ під час війни

Експерти зазначають, що для України найбільш важливою є допомога на безповоротній основі, інакше борговий тягар може незабаром стати непосильною ношею для країни.

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Коли виснажлива війна проти Росії триває майже два місяці, Україна посилено шукає фінансову допомогу у цивілізованому світі. Зокрема, держава звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підтримкою для збереження економіки обсягом $5 млрд на місяць на найближчі три місяці.

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У відповідь директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що МВФ допоможе у збиранні цих коштів. Георгієва додала, що МВФ вже створив спеціальний адміністративний рахунок для спрямування грошей від країн-донорів на допомогу Україні. Більше того, вже є перший внесок, який може стати прикладом для наслідування.

"Країни, які підтримують Україну, зроблять внески до цього фонду, — висловлює сподівання Михайло Демків, фінансовий аналітик компанії ICU. — Вороги України політично дискредитуватимуть це рішення, аргументуючи це незрівнянно меншим бажанням допомагати неєвропейським країнам, які свого часу зазнали лиха через війни". На думку Демківа, найімовірнішим джерелом допомоги будуть кошти, які МВФ виділив минулого року всім країнам-учасницям, пропорційно їхній квоті. Адже левову частку цих $650 млрд отримали країни з високим рівнем доходу, яким вони не були критично необхідні.

На перший погляд, допомога, яку запитує Україна у МВФ, є безпрецедентно великою. Для порівняння, до цього моменту найбмасштабнішою була чотирирічна програма розширеного фінансування, затверджена в березні 2015 року на $17,5 млрд. У її межах Україна отримала кілька траншів — $5 млрд одразу після ухвалення, $1,7 млрд у липні 2015 року, $1 млрд у вересні 2016 та ще $1 млрд у квітні 2017 року. Тепер країна просить про надання $15 млрд упродовж трьох місяців.

"$5 млрд на місяць — величезна сума, але вона відображає ситуацію з надходженнями до бюджету, що сильно скоротилися, і витрат, які, навпаки, зросли, — коментує ситуацію Михайло Демків. — Ці кошти також повинні стати підтримкою для платіжного балансу України, який страждає через блокади росіянами портів". Як повідомляв Фокус, через морську блокаду росіян експорт зернових з України впав у 25 разів, соняшникової олії — у 13 разів. Відповідно, скоротилися і надходження валюти до країни.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що Україні під час руйнівної війни важливо отримувати допомогу на безповоротній основі. "Зараз, звичайно, уряду не доводиться обирати, бо будь-які кошти потрібні на вчора. Проте основний обсяг коштів має надходити у формі безповоротних грантів, а потім — інвестицій. Оскільки збільшення боргу України на таку велику суму буде непідйомним, враховуючи очікуване скорочення економіки цього року", — зазначає Михайло Демків. В іншому випадку, борговий тягар, який ляже на Україну через війну з Росією, обтяжуватиме покоління українців протягом кількох десятиліть.

Варто зазначити, що підтримка, про яку йдеться, не стосується повоєнного відновлення країни. Як наголосила Георгієва, ці $5 млрд призначені для підтримки функціонування економіки, а не для задоволення потреб України у відновленні, які будуть величезними. "По-перше, зараз точно ніхто не може сказати, коли почнеться відновлення країни. По-друге, масштаб руйнувань від дій росіян настільки великий, що знадобиться набагато більший обсяг коштів", — додає Михайло Демків.

Раніше Фокус писав про План Маршалла для повоєнного відновлення України та можливі джерела для його фінансування. Також Фокус аналізував, скільки коштів від міжнародних партнерів отримала Україна після початку вторгнення Росії та які, до того ж, є реальні потреби у допомозі. Ще Фокус повідомляв, що представники країн G7 заявили, що у 2022 році нададуть Україні додаткову підтримку у розмірі понад $24 млрд, а опитані виданням експерти пояснили, чого чекати від подібних заяв.