План Маршалла для України. Скільки і за чий рахунок триватиме відновлення країни

Розбомблені аеродроми, знищені сотні кілометрів доріг, підірвані мости через річки — це сотні мільярдів доларів втрат України лише за один місяць війни. Знищену українську інфраструктуру відновлюватимуть за рахунок Росії та безповоротної допомоги міжнародних донорів.

Війна з Росією триває місяць. Ворог спотворює українські міста й убиває мирних громадян. З 24 лютого по 19 березня включно, за даними ООН, серед цивільного населення України кількість загиблих склала 902, поранених — 1 459. Проте реальна кількість жертв може бути суттєво більшою.

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Втрати на мільярди доларів — в економіці країни. Станом на 17 березня 2022 року, за інформацією аналітичного підрозділу Київської школи економіки (KSE Institute), обсяг втрат склав 1,8 трлн грн або 62,6 млрд. доларів. Проте уряд оцінює втрати України на більшому рівні.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, лише за попередніми розрахунками втрати України оцінюються в розмірі $565 млрд. Вочевидь, ця оцінка ще неодноразово буде уточнюватись.

Облік втрат. Як оцінити завдану агресором Україні шкоду

Експерти наголошують, що інформацію про заподіяну ворогом шкоду треба ретельно фіксувати. Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна, радить місцевій владі, комунальним, державним і приватним підприємствам документувати понесені збитки.

"Для отримання компенсації як державі, так й окремим громадянам через міжнародний суд ООН або Європейський суд із прав людини необхідно розрахувати збитки за смерті цивільного населення, за руйнування інфраструктури, за використання природних ресурсів і за пошкодження екосистем. Перед тим Україні треба затвердити відкритий, чіткий і зрозумілий механізм розрахунку таких збитків", — продовжує Галина Верцімаха, експертка "Ліги антитрасту". Співрозмовниця Фокусу повідомляє, що 20 березня Уряд України ухвалив постанову про порядок визначення шкоди і збитків, завданих агресією РФ у різних напрямках, за кожним з яких призначені відповідальні центральні та місцеві органи влади.

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Заподіяна ворогом шкода також вимірюється об’ємом недоотриманих доходів.

"Зупинення економіки позбавляє країну значної частини ВВП і податкових надходжень, які можуть скоротитися більш як наполовину, — зазначає Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU. — При цьому соціальні виплати зростають за рахунок безробіття і виплати допомоги переміщеним особам, а оборонні видатки стають першочерговим пріоритетом".

Відповідно, питання фінансування дефіциту держбюджету гостро стоятиме як до, так і після перемоги. Демків зауважує, що колосальний дефіцит бюджету, який утворюється через вторгнення РФ, Україна не може профінансувати за рахунок позик, адже в цьому разі співвідношення боргу до ВВП стане непідйомним. Тому найкращим сценарієм має стати допомога на безповоротній основі.

Страшний суд. Як стягнути з Росії кошти на відновлення України

Війна триває, а світова спільнота вже обговорює "план Маршалла" для України. Нагадаємо, так називали програму допомоги європейським країнам після Другої світової війни, який у 1947 році запропонував держсекретар США Джордж К. Маршалл. "ЗМІ рясніють повідомленнями й помітна рішучість у вирішенні цього питання, проте деталі поки не зрозумілі, — коментує Дмитро Боярчук. — Єдине, що викристалізовується: відбудова України буде відбуватися за рахунок конфіскованого майна держави-агресора та підсанкційних російських олігархів у межах судового процесу про воєнні злочини Росії".

Зокрема, одним із джерел відшкодування збитків від агресії РФ можуть стати заблоковані санкціями міжнародні резерви російського Центробанку. Опитані Фокусом фінансисти оцінили шанс України отримати ці кошти (не менше $300 млрд), як високі. Проте, юристи не знаходять прецедентів, на які можна було б спиратися і вважають, що ЄС, США й іншим союзникам України треба виробити новий правовий механізм передавання цих активів Україні.

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Як повідомляє Bloomberg, в ЄС також обговорюється можливість використання заблокованих санкціями активів російських бізнесменів і громадян для повоєнного відновлення України. Але, як й у випадку з резервами Центробанку РФ, до конкретних рішень ще далеко. Наразі ж Італія заблокувала активи росіян на суму 800 млн євро, а Франція — на суму 850 млн євро. Але це — лише початок, грошей громадян країни-агресора в європейських банках — набагато більше. Усі вони можуть бути використані в межах "плану Маршалла" для України.

Відновлення України буде відбуватися і за рахунок націоналізованих російських активів в Україні, адже парламент у березні ухвалив закон, що дозволяє проведення такої націоналізації. За даним експертів, в Україні зараз є активи російських власників на суму понад $11 млрд.

Щира подяка. Чи допоможе світова спільнота відновити Україну

Відновлення зруйнованою війною української економіки, вочевидь, стане для цивілізованого світу справою честі. За прогнозами Дмитра Боярчука, надходження з різних міжнародних фондів відбудови України сягатимуть десятків, або навіть сотень мільярдів доларів.

Проте, запорукою надходження допомоги має стати підтримка українською владою реформ.

"Україна залишається країною з незадовільною якістю судової системи та з високими корупційними ризиками. Зокрема, Офіс Президента до війни активно блокував призначення антикорупційного прокурора і я не думаю, що за таких умов багатомільярдний план Маршалла довірять українській владі", — попереджає Дмитро Боярчук.

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Допомога, яку має надати Україні цивілізований світ, повинна вимірюватися не тільки в грошовому еквіваленті. Як зауважує Михайло Демків, закінчення війни має супроводжуватися для України гарантіями безпеки, які переконають інвесторів будувати в країні заводи, елеватори, магазини тощо.

"Я б очікував спрощення торгівлі з ЄС, — продовжує Демків. — З огляду на прискорену інтеграцію з Євросоюзом, перелік товарів, які можна експортувати в ЄС без мита та квот, варто суттєво розширити, щоб був сенс перезапускати наявні та створювати нові виробництва в Україні".

Галина Верцімаха додає, що також може йтися про міжнародну технічну допомогу, яка дозволить українській економіці перейти від сировинно-аграрного типу до більш технологічного. Відповідно, на думку співрозмовниці Фокусу, уваги потребуватимуть технології, зокрема у військовій сфері, трансформація енергетичного сектору для зменшення залежності від РФ і перехід на високотехнологічне виробництво.

Довге будівництво. Скільки триватиме відновлення України

Зараз всі зусилля України націлені на перемогу. Після її досягнення розпочнеться складний і довготривалий період відбудови країни. На думку Дмитра Боярчука орієнтовний термін відновлення усіх завданих ворогом руйнувань становитиме п’ять років.

"З урахуванням величезної кількості знищених будівель і виробництв відбудова інфраструктури може тривати декілька років, для чого необхідна велика кількість техніки, будматеріалів і трудових ресурсів. Відновлення промисловості, враховуючи її тяжке становище, й експортного потенціалу сільського господарства може тривати десятиліття", — прогнозує Галина Верцімаха.