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Економіка Російсько-українська війна

Відсоткова допомога. Хто та скільки виділяє валютних кредитів Україні під час війни

Наталія Богута
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Фото: Pexels | "До вересня Україна не має суттєвих виплат за зовнішнім боргом, на той час з кредиторами можна домовитися про зміни умов боргу", – експерт

Міжнародні установи за останні два тижні виділили Україні майже $4,5 млрд. Усе це — кредити, які треба буде повернути. Експерти кажуть, що ця допомога є дуже важливою для країни, яка опинилася у воєнному стані через вторгнення РФ.

Україна після початку військової агресії з боку РФ постійно отримує фінансову допомогу від урядів США, країн Євросоюзу, а також міжнародних фінансових організацій — Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, МВФ. Загальна сума траншів від зазначених інституцій становить $4,325 млрд. Частково це грантова допомога, яку Україна не повертатиме. Але більша частина — кредити з мінімальними відсотками, які Україна погашатиме після завершення війни.

Фокус з'ясував деталі фінансової допомоги від партнерів, яку країна має в майбутньому повернути.

МВФ: транш на $1,4 млрд та великі плани на майбутнє

Один із головних партнерів України, який погодився на постійну фінансову підтримку країни під час війни, — Міжнародний валютний фонд. Нещодавно МВФ перерахував Україні транш у розмірі $1,4 млрд. Як повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, кошти передані за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument згідно з рішенням Ради директорів МВФ. "Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України", — каже Шевченко.

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Раніше директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва та президент Групи Світового банку Девід Малпасс зробили заяву про війну в Україні, де повідомили про підтримку країни.

"Наші організації спільними зусиллями надають Україні підтримку в галузі фінансування та заходів економічної політики та терміново збільшують цю підтримку", — йдеться в заяві.

Звісно, гроші від МВФ — це не грант, а кредит. Тобто повернення наданого МВФ траншу є умовою його надання. На думку експертів, зараз немає жодних спеціальних умов погашення кредитів для України, що зазнала агресії. Хоча такі умови можуть бути — про них мають подбати Міністерство фінансів та голова уряду.

"Я чекав би спеціальних рішень для України, зокрема, скасування комісій МВФ і Світового банку. Також чудовим варіантом було б домовитися з розвиненими країнами, щоб вони подарували Україні частину випущених на їх користь у 2021 році спеціальних прав запозичень МВФ — ці переговори вже ведуть ", — розповідає Фокусу Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Експерти не бачать ризиків у отриманні зараз країною нових позик, вважають, що до надмірного кредитного навантаження вони не призведуть.

"Відсотки за такими програмами символічні. Може, навіть їх і не буде (буде формально 0,01%, наприклад). Плюс такі позики можна буде рефінансувати або замістити іншими, аналогічними — якщо Україні не вистачатиме коштів. Офіційні кредитори (тобто не приватні, не ринкові гравці, а держави, уряди, МФО) в цьому плані дуже поступливі", — пояснює Фокусу Євген Дубогриз, асоційований експерт CASE Україна.

Майже мільярд: що Україна отримає від Світового банку

Світовий банк теж не залишається осторонь фінансових потреб України під час війни з Росією. 7 березня Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила додатковий пакет бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування відновлення України після економічної надзвичайної ситуації" або "Вільна Україна" на суму $489 млн. Пакет складається з додаткового кредиту на $350 млн та гарантій на суму $139 млн, а також мобілізації безплатного фінансування у розмірі $134 млн та паралельного фінансування у розмірі $100 млн, внаслідок чого загальна мобілізована підтримка становить $723 млн доларів. Нещодавно СБ затвердив додатково виділення $200 млн для України з метою соцзабезпечення вразливих категорій населення. Тобто, загальна підтримка з боку Світового банку — $925 млн.

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Експерти кажуть, що $145 млн — це грант, а решта — кредит, який треба буде повернути. За словами Євгена Дубогриза, загалом виділені суми — маленькі з огляду на українські потреби. Але втішає той факт, що буде більше.

"Важливо інше. Що суми постійно збільшуються. Тобто готовність фінансувати якщо не військові потреби, то хоча б економічні, насамперед соціально-економічні втрати. По-друге, важливо, що так швидко відреагували — зазвичай такі рішення "мусолять" місяцями. А тут буквально за 10 днів $725 млн, а потім ще $200 млн за тиждень від СБ. Тобто, готовність далі надавати гроші, фінансувати в будь-якій формі — це найголовніше», — упевнений експерт.

Від ЄБРР — Україна. Для чого банк надає зараз $2 млрд.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що виділить пакет фінансування для підтримки стійкості України у розмірі 2 млрд євро.

За даними банку, фінансування буде надано в найкоротші терміни для підтримки українських компаній, наприклад, як відстрочка за кредитами, підтримка ліквідності та торговельного фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їхня робота могла продовжуватися. Експерти зазначають — йдеться про процентний кредит, а не грантову допомогу.

"ЄБРР — це формально міждержавний інститут, але фактично він майже в чистому вигляді комерційна структура, яка має заробляти. Це до того, що кошти ЄБРР — це кредити, вони повинні скількись, але заробити. Це не грантова організація і не розподільник грантів, це банк, так що нехай навіть відсотки з такою допомогою будуть близькі до нуля, все одно це кредити, які потім доведеться або віддавати, або, ймовірніше, рефінансувати. І це нормально. Грантову безповоротну допомогу ЄБРР просто не має права надавати, для цього є уряди, міждержавні небанківські об'єднання та інше”, — пояснює Фокусу Євген Дубогриз.

На думку Дмитра Боярчука, виконавчого директора CASE Україна, кредитна допомога зараз справді потрібна країні.

"Потрібні й гранти, і кредити. Кредити, щоб проводити rollover (подовження, пролонгацію, — Фокус) за поточними зобов'язаннями. А гранти (гуманітарна допомога) потрібні, щоб звести кінці з кінцями в умовах серйозно пошкодженої економіки", — зазначає Дмитро Боярчук.

Щодо майбутніх виплат за валютними кредитами, які раніше надали Україні, то експерти схиляються до того, що Україні слід продовжувати їх виплачувати. Якщо ж Міністерство фінансів вирішить, що витрати на виплати за позиками "не вчасні", потрібно буде провести цивілізовану реструктуризацію, що дозволить Україні відстрочити деякі виплати. Чого точно не потрібно робити — це повністю зупиняти виплати зовнішнього валютного боргу без пояснень.

"Просто відмовитись платити — ні, це погана ідея", – вважає Боярчук.

"До вересня Україна не має суттєвих виплат за зовнішнім боргом, на той час з кредиторами можна буде провести переговори про добровільні зміни умов боргу", – запевняє Гліб Вишлінський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Фокус, навіть в умовах військової агресії Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів із зовнішнього боргу.