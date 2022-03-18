Процентная помощь. Кто и сколько выделяет валютных кредитов Украине во время войны

Международные учреждения за последние две недели выделили Украине почти $4,5 млрд. Все это – кредиты, которые нужно будет вернуть. Эксперты говорят, что эта помощь очень важна для страны, оказавшейся в военном положении из-за вторжения РФ.

Украина после начала военной агрессии со стороны РФ постоянно получает финансовую помощь от правительств США, стран Евросоюза, а также международных финансовых организаций – Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, МВФ. Общая сумма траншей от указанных институций составляет $4,325 млрд. Частично это грантовая помощь, которую Украина не будет возвращать. Но большая часть – кредиты с минимальными процентами, которые Украина будет погашать после завершения войны.

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Фокус выяснил детали финансовой помощи от партнеров, которую страна в будущем должна вернуть.

МВФ: транш на $1,4 млрд и большие планы на будущее

Один из главных партнеров Украины, согласившийся на постоянную финансовую поддержку страны во время войны, – Международный валютный фонд. Недавно МВФ перечислил Украине транш в размере $1,4 млрд. Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, средства переданы по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, согласно решению Совета директоров МВФ. "Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", – говорит Шевченко.

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Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс сделали заявление о войне в Украине, где сообщили о поддержке страны.

"Наши организации совместными усилиями оказывают Украине поддержку в области финансирования и мер экономической политики и в срочном порядке увеличивают эту поддержку", — говорится в заявлении.

Конечно, деньги от МВФ – это не грант, а кредит. То есть возврат предоставленного МВФ транша является условием его предоставления. По мнению экспертов, сейчас нет никаких специальных условий погашения кредитов для Украины, что подверглась агрессии. Хотя такие условия могут быть – о них должны позаботиться Министерство финансов и глава правительства.

"Я бы ожидал специальных решений для Украины, в частности, отмены комиссий МВФ и Всемирного банка. Также отличным вариантом было бы договориться с развитыми странами, чтобы они подарили Украине часть выпущенных в их пользу в 2021 году специальных прав заимствований МВФ — эти переговоры уже ведутся", — рассказывает Фокусу Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Эксперты не видят рисков в получении сейчас страной новых займов, считают, что к чрезмерной кредитной нагрузке они не приведут.

"Проценты по таким программам символичны. Может, даже их и не будет (будет формально 0,01%, например). Плюс такие займы можно будет рефинансировать или заместить другими, аналогичными – если Украине не будет хватать средств. Официальные кредиторы (т.е. не частные, не рыночные игроки, а государства, правительства, МФО) в этом плане очень уступчивы", — объясняет Фокусу Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина.

Почти миллиард: что Украина получит от Всемирного банка

Всемирный банк тоже не остается в стороне от финансовых потребностей Украины во время войны с Россией. 7 марта Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "Свободная Украина" на сумму $489 млн. Пакет состоит из дополнительного кредита на $350 млн. и гарантий на сумму $139 млн., а также мобилизации бесплатного финансирования в размере $134 млн. и параллельного финансирования в размере $100 млн., в результате чего общая мобилизованная поддержка составляет $723 млн. долларов. Недавно СБ утвердил дополнительно еще выделение $200 млн для Украины с целью соцобеспечения уязвимых категорий населения. То есть общая поддержка со стороны Всемирного банка – $925 млн.

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Эксперты говорят, что $145 млн. – это грант, а остальное – кредит, который нужно будет вернуть. По словам Евгения Дубогрыза, в целом выделенные суммы — маленькие, учитывая украинские нужды. Но утешает тот факт, что будет больше.

"Важно другое. Что суммы постоянно увеличиваются. То есть готовность финансировать если не военные нужды, то хотя бы экономические, прежде всего, социально-экономические потери. Во-вторых, важно, что так быстро отреагировали – обычно такие решения "мусолятся" месяцами. А здесь буквально за 10 дней $725 млн, а потом еще $200 млн. через неделю от ВБ. То есть, готовность дальше предоставлять деньги, финансировать в любой форме – это самое главное", — уверен эксперт.

От ЕБРР – Украине. Для чего банк предоставляет сейчас $2 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что выделит пакет финансирования для поддержания устойчивости Украины в размере 2 млрд. евро.

По данным банка, финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки для поддержки украинских компаний, например, в виде отсрочки по кредитам, поддержки ликвидности и торгового финансирования. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться. Эксперты отмечают – речь идет о процентном кредите, а не о грантовой помощи.

"ЕБРР – это формально межгосударственный институт, но де-факто он почти в чистом виде коммерческая структура, которая должна зарабатывать. Это к тому, что средства ЕБРР – это кредиты, они должны сколько-нибудь, но заработать. Это не грантовая организация и не распределитель грантов, это банк. Так что пусть даже проценты с такой помощью будут близки к нулю, все равно это кредиты. Которые потом придется либо отдавать, либо, скорее, рефинансировать. И это нормально. Грантовой, безвозвратной помощи ЕБРР просто не имеет права предоставлять, для этого есть правительства, межгосударственные небанковские объединения и прочее", – объясняет Фокусу Евгений Дубогрыз.

По мнению Дмитрия Боярчука, исполнительного директора CASE Украина, кредитная помощь сейчас действительно нужна стране.

"Нужны и гранты, и кредиты. Кредиты, чтобы проводить rollover (удлинение, пролонгацию, — Фокус) по текущим обязательствам. А гранты (гуманитарная помощь) нужны, чтобы свести концы с концами в условиях серьезно поврежденной экономики", — отмечает Дмитрий Боярчук.

Что касается будущих выплат по валютным кредитам, которые ранее были предоставлены Украине, то эксперты склоняются к тому, что Украине следует продолжать их выплачивать. Если же Министерство финансов решит, что расходы на выплаты по займам "не ко времени", нужно будет провести цивилизованную реструктуризацию, что позволит Украине отсрочить некоторые выплаты. Чего точно не нужно делать – это полностью останавливать выплаты по внешнему валютному долгу без объяснений.

"Просто отказаться платить – нет, это плохая идея", – считает Боярчук.

"До сентября у Украины нет существенных выплат по внешнему долгу, к тому времени с кредиторами можно будет провести переговоры о добровольных изменениях условий долга", – уверяет Глеб Вышлинский.

Напомним, как ранее сообщал Фокус, даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей по внешнему долгу.