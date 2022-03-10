США выделят Украине $14 млрд. Почему большая часть денег в нашу страну не попадет
Украина надеется на списание долгов, ждет военной помощи, закрытия неба, "план Маршалла" для восстановления инфраструктуры и экономики. Однако из выделенных $14 млрд часть средств пойдет в ЕС — для вооружения и беженцев, часть будет направлена в разные департаменты США для борьбы с агрессором. На вооружение для ВСУ ничего не предусмотрено. Эксперты уверены: потребности Украине в условиях войны требуется гораздо больше.
Палата представителей США в среду, 9 марта, приняла закон, который правительство США профинансирует до сентября и направит почти $14 миллиардов помощи Украине, борющейся против агрессии РФ. Об этом пишут иностранные СМИ, в частности, CNBC. До 11 марта закон должен принять Конгресс, далее документ должен одобрить Сенат США и направить его на подпись президенту Байдену.
Фокус подробно изучил документ относительно $13,6 млрд помощи Украине. Как выяснилось, сама Украина получит менее половины этой суммы, ведь большинство статей, о которых говорится в документе The Ukraine Supplemental Appropriations Act, касается разных типов помощи странам Евросоюза. Также средства будут направлены ФБР, департаментам и министерствам Соединенных Штатов. Конкретно для Украины в запланированной помощи предусмотрены средства на поддержку агропроизводства, синхронизацию украинской энергосистемы с европейской, а также на гуманитарную помощь в рамках программ USAID.
Опрошенные Фокусом эксперты уверены – Украине, которая борется с агрессором, нужно больше, чем сейчас предлагают США.
"Скорее всего, большую часть средств получат разные распорядители бюджетных средств в США, которые будут привлечены к поддержке Украины в развязанной против нас войне. Это пока лишь краткосрочное реагирование на войну против Украины – вооружение, гуманитарная помощь, макроэкономическая поддержка. О помощи на восстановление Украины речь пока не идет", — комментирует Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС).
По его мнению, возможным источником помощи Украине, измеряемой в десятках миллиардов долларов, могли бы стать специальные права заимствования МВФ, полученные США в пределах прошлогоднего перераспределения — их часть США вообще могла бы "подарить" Украине.Важно
Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин говорит – этой помощи от США, которая вскоре будет выделена, явно недостаточно, ведь ущерб, нанесенный украинской экономике, инфраструктуре, гуманитарным объектам, бизнесу, уже исчисляется сотнями миллиардов долларов.
"Уже сегодня необходимо ставить вопрос о создании "плана Маршалла", который будет нацелен на восстановление экономического, гуманитарного, социального потенциала страны в течение 3-4 лет. То, что США выделяют сейчас, это хорошо, сейчас, когда экономика фактически стоит, это будет хорошая помощь, но недостаточная. США могли бы гораздо больше, в частности, оказать военную помощь для закрытия неба", – уверен Анатолий Амелин.
Он также перечислил важные вопросы, в решении которых Украине нужна международная поддержка.
"Нам важно списание долгов, которые есть, второе, мы ждем военной помощи, закрытия неба, "план Маршалла" для восстановления инфраструктуры и экономики. Это то, что нам действительно нужно и что мы ждем. Особенно учитывая, что мы не увидели никакой помощи от Запада, предусмотренной Будапештским меморандумом и нашими партнерскими отношениями (вектор на НАТО и т.д.)", — говорит Анатолий Амелин.Важно
Напомним, 10 марта Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд. в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ. Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.
Куда США направят помощь для Украины на $13,6 млрд
Направление помощи
Сумма, $ млн.
Использование средств
1
Сельское хозяйство
100
Поддержка сельского хозяйства, пожертвования на продовольственную помощь Украине и украинским беженцам
2
Юридические вопросы
59,4
Для Министерства юстиции Украины и департаментов США и ФБР (преодоление угроз киберпреступности, привлечение к ответственности нарушителей санкций и т.д.)
3
Оборона
6528
$3,5 млрд на пополнение запасов оборудования (в США и ЕС), присланного в Украину; $3,028 млрд на поддержку операционной миссии Европейского командования, развертывание личного состава в регионе и разведывательной поддержки
4
Энергетика
30
Поддержка интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E
5
Финансовые услуги и госуправление
61
Для разработки политики, нацеливания санкций, экономического анализа, разведки и т.д. (для американских структур)
6
Гуманитарные вопросы беженцев
1400
Для помощи беженцам из Украины
7
Помощь разным регионам мира
1112
На помощь Европе, Евразии и Центральной Азии, чтобы гибко реагировать на макроэкономические потребности в Украине
8
Военный потенциал
650
Для Програми иностранного военного финансирования (FMF) для предоставления дополнительных средств на поддержку Украины и стран, которые пострадали от ситуации в Украине, в частности, НАТО
9
Фонд экономической поддержки
647
Чтобы гибко реагировать на любые макроэкономические потребности в Украине
10
Для дипломатов и борьбы с кибератаками и российским олигархатом
125
Для дипломатических программ для поддержки услуг американских граждан, которые вынужденно покинули Украину; борьба с кибератаками, санкции против олигархов из РФ
11
Правоохранительная деятельность в Украине
30
Международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность в Украине
12
USAID
2650
Международная помощь в случае стихийных бедствий для оказания экстренной продовольственной помощи, здравоохранения и срочной поддержки уязвимых слоев населения и общин в Украине
13
Для СМИ
120
Поддержка медиа, независимых СМИ, продвижение ответственности за нарушение прав человека Россией
14
Различные инициативы
50
Борьба с дезинформацией (Агентство США по глобальным медиа) и др.