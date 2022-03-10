США выделят Украине $14 млрд. Почему большая часть денег в нашу страну не попадет

Украина надеется на списание долгов, ждет военной помощи, закрытия неба, "план Маршалла" для восстановления инфраструктуры и экономики. Однако из выделенных $14 млрд часть средств пойдет в ЕС — для вооружения и беженцев, часть будет направлена в разные департаменты США для борьбы с агрессором. На вооружение для ВСУ ничего не предусмотрено. Эксперты уверены: потребности Украине в условиях войны требуется гораздо больше.

Палата представителей США в среду, 9 марта, приняла закон, который правительство США профинансирует до сентября и направит почти $14 миллиардов помощи Украине, борющейся против агрессии РФ. Об этом пишут иностранные СМИ, в частности, CNBC. До 11 марта закон должен принять Конгресс, далее документ должен одобрить Сенат США и направить его на подпись президенту Байдену.

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Фокус подробно изучил документ относительно $13,6 млрд помощи Украине. Как выяснилось, сама Украина получит менее половины этой суммы, ведь большинство статей, о которых говорится в документе The Ukraine Supplemental Appropriations Act, касается разных типов помощи странам Евросоюза. Также средства будут направлены ФБР, департаментам и министерствам Соединенных Штатов. Конкретно для Украины в запланированной помощи предусмотрены средства на поддержку агропроизводства, синхронизацию украинской энергосистемы с европейской, а также на гуманитарную помощь в рамках программ USAID.

Опрошенные Фокусом эксперты уверены – Украине, которая борется с агрессором, нужно больше, чем сейчас предлагают США.

"Скорее всего, большую часть средств получат разные распорядители бюджетных средств в США, которые будут привлечены к поддержке Украины в развязанной против нас войне. Это пока лишь краткосрочное реагирование на войну против Украины – вооружение, гуманитарная помощь, макроэкономическая поддержка. О помощи на восстановление Украины речь пока не идет", — комментирует Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По его мнению, возможным источником помощи Украине, измеряемой в десятках миллиардов долларов, могли бы стать специальные права заимствования МВФ, полученные США в пределах прошлогоднего перераспределения — их часть США вообще могла бы "подарить" Украине.

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Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин говорит – этой помощи от США, которая вскоре будет выделена, явно недостаточно, ведь ущерб, нанесенный украинской экономике, инфраструктуре, гуманитарным объектам, бизнесу, уже исчисляется сотнями миллиардов долларов.

"Уже сегодня необходимо ставить вопрос о создании "плана Маршалла", который будет нацелен на восстановление экономического, гуманитарного, социального потенциала страны в течение 3-4 лет. То, что США выделяют сейчас, это хорошо, сейчас, когда экономика фактически стоит, это будет хорошая помощь, но недостаточная. США могли бы гораздо больше, в частности, оказать военную помощь для закрытия неба", – уверен Анатолий Амелин.

Он также перечислил важные вопросы, в решении которых Украине нужна международная поддержка.

"Нам важно списание долгов, которые есть, второе, мы ждем военной помощи, закрытия неба, "план Маршалла" для восстановления инфраструктуры и экономики. Это то, что нам действительно нужно и что мы ждем. Особенно учитывая, что мы не увидели никакой помощи от Запада, предусмотренной Будапештским меморандумом и нашими партнерскими отношениями (вектор на НАТО и т.д.)", — говорит Анатолий Амелин.

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Напомним, 10 марта Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд. в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ. Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.

Куда США направят помощь для Украины на $13,6 млрд

Направление помощи Сумма, $ млн. Использование средств 1 Сельское хозяйство 100 Поддержка сельского хозяйства, пожертвования на продовольственную помощь Украине и украинским беженцам 2 Юридические вопросы 59,4 Для Министерства юстиции Украины и департаментов США и ФБР (преодоление угроз киберпреступности, привлечение к ответственности нарушителей санкций и т.д.) 3 Оборона 6528 $3,5 млрд на пополнение запасов оборудования (в США и ЕС), присланного в Украину; $3,028 млрд на поддержку операционной миссии Европейского командования, развертывание личного состава в регионе и разведывательной поддержки 4 Энергетика 30 Поддержка интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E 5 Финансовые услуги и госуправление 61 Для разработки политики, нацеливания санкций, экономического анализа, разведки и т.д. (для американских структур) 6 Гуманитарные вопросы беженцев 1400 Для помощи беженцам из Украины 7 Помощь разным регионам мира 1112 На помощь Европе, Евразии и Центральной Азии, чтобы гибко реагировать на макроэкономические потребности в Украине 8 Военный потенциал 650 Для Програми иностранного военного финансирования (FMF) для предоставления дополнительных средств на поддержку Украины и стран, которые пострадали от ситуации в Украине, в частности, НАТО 9 Фонд экономической поддержки 647 Чтобы гибко реагировать на любые макроэкономические потребности в Украине 10 Для дипломатов и борьбы с кибератаками и российским олигархатом 125 Для дипломатических программ для поддержки услуг американских граждан, которые вынужденно покинули Украину; борьба с кибератаками, санкции против олигархов из РФ 11 Правоохранительная деятельность в Украине 30 Международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность в Украине 12 USAID 2650 Международная помощь в случае стихийных бедствий для оказания экстренной продовольственной помощи, здравоохранения и срочной поддержки уязвимых слоев населения и общин в Украине 13 Для СМИ 120 Поддержка медиа, независимых СМИ, продвижение ответственности за нарушение прав человека Россией 14 Различные инициативы 50 Борьба с дезинформацией (Агентство США по глобальным медиа) и др.

Источник: The Ukraine Supplemental Appropriations Act