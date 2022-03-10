Первый случай в истории: Россию могут исключить из Всемирной торговой организации

США уже ведут переговоры с другими странами ВТО по поводу членства России в этой организации.

США уже начали диалог со странами — участницами Всемирной торговой организации по поводу исключения России, поскольку это не односторонний шаг, который США могут совершить самостоятельно.

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История пока не знает прецедентов исключения из ВТО той или иной страны.

"В соглашениях, лежащих в основе ВТО, нет механизма, с помощью которого можно изгнать государство. В новейшее время имели место только заявления Дональда Трампа об исключении Китая и выходе из организации самих США, но до дела, конечно, не дошло", — рассказывает Фокусу Дмитрий Горюнов, старший экономист ЦЭС.

Однако, чтобы исключить Россию из ВТО, по мнению Горюнова, сначала нужно поменять правила этой организации, для чего в зависимости от уровня решения требуется от 2/3 до 3/4 голосов 164 участников. Учитывая, что в ООН за резолюцию о поддержке Украины недавно проголосовало 141 государство, опрошенные Фокусом эксперты считают такой сценарий вполне возможным.

"После этого, воспользовавшись новыми правилами, можно будет изгнать РФ из организации. Однако этот процесс займет некоторое время", — заключает Горюнов.

Ранее в комментарии для Фокуса Олег Мальский, партнер ЮФ ETERNA LAW отметил, что для Украины было бы актуально добиться исключения России из ВТО. Потому что, даже после прекращения агрессии, РФ для возвращения в ряды этой организации придется снова погружаться в сложный переговорный процесс со всеми участниками, что может затянуться на десятилетие.

Украина может использовать подобную ситуацию в свою пользу.

"Как и Россия, Украина экспортирует черные металлы, зерно, отдельные виды машин, древесину и изделия из нее. Поэтому при условии, что мы сможем физически все это производить и экспортировать, Украине удастся нарастить экспорт или, по крайней мере, воспользоваться повышением цен, которое может сопровождать сокращение предложения в результате устранения РФ с этих рынков", — прогнозирует Горюнов.

Пока Запад ищет механизмы для исключения России из ВТО, некоторые страны лишают Россию режима наибольшего благоприятствования, о чем ранее писал Фокус. Фактически, это позволяет применять к РФ пошлины как для стран, не являющихся членами ВТО. Первой на этот шаг решилась Канада. США и ЕС рассматривают такую возможность.

"Сейчас мы видим, что исключение России из ВТО де-факто реализуется через односторонние действия государств, которые могут приобрести цепную реакцию", — говорит Олеся Кривецкая, советница ЮФ "Астерс".

В рамках самой ВТО позиции агрессора сейчас тоже значительно ослаблены, поскольку 4 марта по инициативе США и ЕС Россию исключили из Координационного совета развитых стран ВТО.

"Такое решение больно отразилось на позиционировании России, поскольку она потеряла право делегировать кандидатуры для председательства в комитетах ВТО. Это также стало сигналом, что с Россией больше никто не собирается вести двусторонние переговоры или консультации по наработке позиций по тематическим направлениям деятельности ВТО", — комментирует Кривецкая.