Дефолту не буде. Україна сплачує борги й отримує фінансування

Фокус з’ясував, що відбувається з державним боргом України під час війни з Росією

Ще напередодні вторгнення Росії в Україну на хвилі тривожних прогнозів ЗМІ, закордонні інвестори почали позбувалися українських єврооблігацій. Після 24 лютого цей процес пришвидшився. Зокрема, за інформацією Bloomberg, дохідність паперів із погашенням у вересні 2022 року зросла до 204,3%. Це свідчить про те, що інвестори практично не вірять в можливість України виконати це зобов’язання.

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Платіжна дисципліна. Як тепер Україна розраховується з кредиторами

"Ми виконуємо свої боргові зобов’язання в повному обсязі. Вчора [1 березня 2022 року] відбувся купонний платіж за Єврооблігаціями з погашенням у вересні 2022 року", — повідомляє міністр фінансів Сергій Марченко.

Напередодні 28 лютого видання The Wall Street Journal повідомило про телефонну конференцію з інвесторами в єврооблігації України, яка відбулася за ініціативою українського Мінфіна. У процесі розмови представник міністерства зазначив, що для України "буде дорожче реструктуризувати свої борги, ніж продовжувати платити за своїми зобов'язаннями".

Як пише WSJ, учасники цієї конференції оцінили сам факт її проведення як "разючу демонстрацію сили духу" й у процесі діалогу висловлювали слова підтримки та хороші побажання.

У міністерстві фінансів запевняють, що навіть в умовах військової агресії, Мінфін, Казначейство та НБУ забезпечують проведення всіх необхідних платежів. Станом на 28 лютого залишки на єдиному казначейському рахунку становили 33 млрд грн, що є достатнім для поточних виплат. Для порівняння: вісім років тому, після втечі Януковича, коли Російська Федерація розпочала окупацію Криму, на рахунку в Держказначействі було усього 108,1 тис. грн.

У 2022 році за зовнішніми боргами Україні треба сплатити еквівалент 126,8 млрд грн ($4,286 млрд по курсу 29,4 UAH/USD). Зокрема, для погашення й обслуговування держборгу в березні 2022 року Україні необхідно акумулювати 22,3 млрд грн ($758,5) млн. З них 14,5 млрд грн ($482,7 млн) припадає на обслуговування комерційних позик. І, як повідомлялось вище, це зобов’язання Україна вже виконує. Загалом на березень припадає найбільший щомісячний платіж за зовнішнім боргом у першому півріччі 2022 року.

Наступний пік виплат — 52,5 млрд грн ($1,786 млрд) — припадає на вересень, коли необхідно погасити вищезгадані євробонди. Вочевидь, для виконання цих обов’язків Україні доведеться спиратися на нові запозичення.

Світова підтримка. Скільки грошей пообіцяли Україні міжнародні донори

В українському Мінфіні повідомляють про "цілодобові" перемовини з міжнародними партнерами про фінансову допомогу. Зокрема: МВФ, Світовий банк, ЄБРР, США, Канада, Великобританія, Німеччина, Японія, Італія, Франція, ЄС, міжнародні інвестфонди, платіжні системи й банки.

Дійсно, поки фінансовий потенціал країни-окупанта множать на нуль економічні санкції, про які регулярно пише Фокус, міжнародні інституції надають Україні всебічну підтримку. По-перше, до кінця червня 2022 року за чинною угодою з МВФ stand-by Україні все ще доступні $2,2 млрд. По-друге, наступного тижня фонд розгляне запит України про екстрене фінансування на $1,4 млрд. По-третє, Світовий банк у найближчі місяці зі свого боку готує пакет підтримки на $3 млрд. Надання першого траншу в $350 млн правління Світового банку обіцяє розглянути до кінця тижня.

"А після цього буде значно-значно більше… на відбудову країни…" — пише у своєму профілі в фейсбук Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ. Він розповідає про абсолютну підтримку своїх колег у Виконавчій Раді МВФ, за виключенням, хіба що, представника країни-агресора.

"Наші установи працюють разом, щоб підтримати Україну на фінансовому та політичному фронтах, і терміново збільшують цю підтримку. Ми щодня контактували з владою [України] щодо кризових заходів", — зазначається в пресрелізі МВФ і Світового Банку.

Як уже писав Фокус, значну фінансову підтримку Україні обіцяють західні країни. Зокрема, 25 лютого США терміново виділили Україні $600 млн, з яких $350 млн ідуть на потреби оборони. Більш того, Білий Дім надав запит до Конгресу США стосовно надання Україні $6,4 млрд на економічну та військову допомогу. А Нацбанк Польщі виділяє Україні еквівалент $950 млн, що дозволить НБУ збільшити міжнародні резерви.

Значний об’єм коштів також надходить на благодійні рахунки. Зокрема, в НБУ повідомляють, що станом на 2 березня вже зібрали для Збройних сил України 6 млрд грн (біля $200 млн). Як писав Фокус, Нацбанк відкрив мультивалютний спецрахунок для збору коштів для армії 24 лютого.