Дефолта не будет. Украина выплачивает долги и получает финансирование

Фокус выяснил, что происходит с государственным долгом Украины во время войны с Россией

Еще накануне вторжения России в Украину на волне тревожных прогнозов СМИ, зарубежные инвесторы начали избавляться от украинских еврооблигаций. После 24 февраля этот процесс ускорился. В частности, по информации Bloomberg, доходность бумаг с погашением в сентябре 2022 года выросла до 204,3%. Это говорит о том, что инвесторы практически не верят в возможность Украины выполнить это обязательство.

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Платежная дисциплина. Как теперь Украина рассчитывается с кредиторами

"Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. Вчера [1 марта 2022] состоялся купонный платеж по Еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года", — сообщает министр финансов Сергей Марченко.

Накануне 28 февраля издание The Wall Street Journal сообщило о телефонной конференции с инвесторами в еврооблигации Украины, которая состоялась по инициативе украинского Минфина. В ходе разговора представитель министерства отметил, что для Украины "будет дороже реструктуризировать свои долги, чем продолжать платить по своим обязательствам".

Как пишет WSJ, участники этой конференции оценили сам факт ее проведения как "впечатляющую демонстрацию силы духа" и в ходе диалога выражали слова поддержки и добрые пожелания.

В министерстве финансов уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей. По состоянию на 28 февраля остатки на едином казначейском счете составили 33 млрд грн, что достаточно для текущих выплат. Для сравнения: восемь лет назад после бегства Януковича, когда Российская Федерация начала оккупацию Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тыс. грн.

В 2022 году по внешним долгам Украине нужно уплатить эквивалент 126,8 млрд грн. ($4,286 млрд по курсу 29,4 UAH/USD). В частности, для погашения и обслуживания госдолга в марте 2022 года Украине необходимо аккумулировать 22,3 млрд грн ($758,5) млн. Из них 14,5 млрд грн ($482,7 млн) приходится на обслуживание коммерческих займов. И, как сообщалось выше, это обязательство Украина уже выполняет. В целом, на март приходится самый большой ежемесячный платеж по внешнему долгу в первом полугодии 2022 года.

Следующий пик выплат – 52,5 млрд грн ($1,786 млрд) – приходится на сентябрь, когда необходимо погасить вышеупомянутые евробонды. Очевидно, что для выполнения этих обязательств Украине придется опираться на новые заимствования.

Мировая поддержка. Сколько денег пообещали Украине международные доноры

В украинском Минфине сообщают о "круглосуточных" переговорах с международными партнерами о финансовой помощи. Среди них: МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, США, Канада, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Франция, ЕС, международные инвестфонды, платежные системы и банки.

Действительно, пока финансовый потенциал страны-оккупанта умножают на ноль экономические санкции, о которых регулярно пишет Фокус, международные институты оказывают Украине всестороннюю поддержку. Во-первых, до конца июня 2022 года по действующему соглашению с МВФ stand-by Украине все еще доступны $2,2 млрд. Во-вторых, на следующей неделе фонд рассмотрит запрос Украины об экстренном финансировании на $1,4 млрд. В-третьих, Всемирный банк в ближайшие месяцы со своей стороны готовит пакет поддержки на $3 млрд. Предоставление первого транша в $350 млн правления Всемирного банка обещает рассмотреть уже до конца недели.

"А после этого будет значительно-значительно больше… на восстановление страны…", — пишет в своем профиле в фейсбуке Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ. Он рассказывает об абсолютной поддержке своих коллег в Исполнительном Совете МВФ, за исключением разве что представителя страны-агрессора.

"Наши учреждения работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовом и политическом фронтах, и срочно увеличивают эту поддержку. Мы ежедневно контактировали с властями [Украины] по поводу кризисных мер", — отмечается в пресс-релизе МВФ и Всемирного Банка.

Как уже писал Фокус, значительную финансовую поддержку Украине обещают западные страны. В частности, 25 февраля США срочно выделили Украине $600 млн, из которых $350 млн идут на нужды обороны. Более того, Белый Дом предоставил запрос в Конгресс США относительно предоставления Украине $6,4 млрд на экономическую и военную помощь. А Нацбанк Польши выделяет Украине эквивалент в $950 млн, что позволит НБУ увеличить международные резервы.

Значительный объем средств поступает на благотворительные счета. В частности, в НБУ сообщают, что на 2 марта уже собрали для Вооруженных сил Украины 6 млрд грн (около $200 млн). Как писал Фокус, Нацбанк открыл мультивалютный спецсчет для сбора средств для армии 24 февраля.