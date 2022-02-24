Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів для армії
Гроші підуть Збройним Силам України
Національний банк України відкрив спецрахунок для збирання коштів на підтримку Збройних Сил України, повідомили у пресслужбі регулятора.
Таке рішення ухвалили у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україну, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.
"Рахунок – мультивалютний, він створений і відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян", – йдеться в повідомленні НБУ.
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Німеччина
Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708
Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.
У зв'язку з цим НБУ обмежив зняття готівки сумою 100 тис. грн на день без урахування зарплати та соцвиплат, а також зафіксував курс на рівні офіційного на 24 лютого — долар по 29,25 грн, євро — 33,17.