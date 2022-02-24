Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів для армії

Гроші підуть Збройним Силам України

Національний банк України відкрив спецрахунок для збирання коштів на підтримку Збройних Сил України, повідомили у пресслужбі регулятора.

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Таке рішення ухвалили у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україну, збройною агресією РФ і небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

"Рахунок – мультивалютний, він створений і відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян", – йдеться в повідомленні НБУ.

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Німеччина

Зарахування на рахунок UA84300001000000047330992708

Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.

У зв'язку з цим НБУ обмежив зняття готівки сумою 100 тис. грн на день без урахування зарплати та соцвиплат, а також зафіксував курс на рівні офіційного на 24 лютого — долар по 29,25 грн, євро — 33,17.