Нацбанк зафіксував курс на рівні офіційного на 24 лютого

Долар за 29,25 грн

Національний банк України зафіксував курс валют на офіційному рівні станом на 24 лютого. Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко під час брифінгу.

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"Зупиняємо роботу валютного ринку України, крім операції продажу іноземної валюти. Курс іноземних валют зафіксований на рівні офіційного курсу на 24.02.22", — сказав Шевченко.

Також він повідомив про мораторій на транскордонні валютні платежі, крім підприємств та установ, які забезпечують виконання мобілізаційних планів, завдань уряду, окремих дозволів НБУ.

Офіційний курс НБУ станом на 24 лютого: долар — 29,25 грн, євро — 33,17.

Як повідомлялося, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.

У зв'язку з цим НБУ обмежив зняття готівки сумою 100 тис. грн на день без урахування зарплати та соцвиплат. У Києві є великі черги до банкоматів.