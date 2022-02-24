Нацбанк зафиксировал курс на уровне официального на 24 февраля
Доллар по 29,25 грн
Национальный банк Украины зафиксировал курс валют на уровне официального по состоянию на 24 февраля. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.
"Приостанавливаем работу валютного рынка Украины кроме операции продажи иностранной валюты. Курс иностранных валют зафиксирован на уровне официального курса на 24.02.22", — сказал Шевченко.
Также он сообщил о моратории на трансграничные валютные платежи — кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов, задач правительства, отдельных разрешений НБУ.
Официальный курс НБУ по состоянию на 24 февраля: доллар — по 29,25 грн, евро — 33,17.
Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции.
В связи з этим НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 тыс. грн в день без учета зарплаты и соцвыплат. В Киеве большие очереди к банкоматам.