Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств для армии

Деньги пойдут Вооруженным Силам Украины

Национальный банк Украины открыл спецсчет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе регулятора.

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Такое решение приняли в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

"Счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан", – говорится в сообщении НБУ.

Для зачисления средств в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Получатель: Национальный банк Украины

Для зачисления средств в USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зачисление на счет UA843000010000000047330992708

Для зачисления средств в GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зачисление на счет UA843000010000000047330992708

Для зачисления средств в EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany

Зачисление на счет UA843000010000000047330992708

Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции.

В связи з этим НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 тыс. грн в день без учета зарплаты и соцвыплат, а также зафиксировал курс на уровне официального на 24 февраля — доллар по 29,25 грн, евро — 33,17.