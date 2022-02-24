Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств для армии
Деньги пойдут Вооруженным Силам Украины
Национальный банк Украины открыл спецсчет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе регулятора.
Такое решение приняли в связи с введением военного положения в Украину, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
"Счет – мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан", – говорится в сообщении НБУ.
Для зачисления средств в национальной валюте:
Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA843000010000000047330992708
код ЕГРПОУ 00032106
Получатель: Национальный банк Украины
Для зачисления средств в USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Для зачисления средств в GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Для зачисления средств в EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зачисление на счет UA843000010000000047330992708
Как сообщалось, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции.
В связи з этим НБУ ограничил снятие наличных суммой 100 тыс. грн в день без учета зарплаты и соцвыплат, а также зафиксировал курс на уровне официального на 24 февраля — доллар по 29,25 грн, евро — 33,17.