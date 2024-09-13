Долар значно подорожчає: який курс заклали у бюджет на 2025 рік

В бюджеті на наступний рік закладений курс національної валюти у 45 грн за долар. Наразі американські гроші можна купити в Україні за 41,37 грн.

Related video

На 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також він оприлюднив основні економічні показники, зазначені в проєкті держбюджету:

1. Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.

2. Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.

3. Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).

4. Підтримка соціально незахищених громадян: 419,2 млрд грн.

— Пенсійний фонд: 237,9 млрд грн.

— Допомога малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах: 127,9 млрд грн.

— Виплата пільг і субсидій: 42,3 млрд грн.

5. Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.

6. Освіта: 169,3 млрд грн.

7. Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.

8. Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.

9. Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.

10. Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою "5-7-9%").

11. Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.

12. Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).

13. Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.

14. Гуманітарне розмінування: 1 млрд грн.

15. Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.

16. Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.

17. Резервний фонд: 43,9 млрд грн.

18. Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.

19. Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.

20. Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.

Важливо

Час різати бюджетні програми: економіст розповів Фокусу як врятувати зарплати українських військових

Інфляція на наступний рік закладається +9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%

Водночас, більше ніж очікували, тобто $38,4 млрд, становить потреба у зовнішньому фінансуванні. Хоча державний борг до ВВП має впасти до 97%, оскільки у поточному році він буде 100,5%, — пояснив нардеп.

"Поки у нас навіть 20 не підтверджено, тому явно розраховують на той грант від G7 $50 млрд під доходи від заморожених російських активів", — припускає Ярослав Железняк.

Також, за його словами, міністри під час засідання голосували за проєкт, не маючи на руках матеріалів, тому зараз Мінфін дописує документи та формально передасть їх до 15 вересня.

Нагадаємо, наприкінці серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що загальний дефіцит бюджету на 2025 рік становитиме 35 млрд доларів. Тому Україна розраховує отримати 50 млрд доларів від країн G7.

У липні в Нацбанку повідомляли, що в Україні на 62% зросла кількість фальшивих купюр, як гривні, так і іноземної валюти.