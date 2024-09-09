Час різати бюджетні програми: економіст розповів Фокусу як врятувати зарплати українських військових

Верховна Рада готує зміни до держбюджету, які мають допомогти з виплатами зарплат і "бойових" для солдатів ЗСУ. Економіст Олег Гетман для вирішення проблеми, що склалася, пропонує починати різати держпрограми.

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Утворена "дірка" в бюджеті, через яку захисники України ризикують залишитися без зарплат і "бойових", обурила українське суспільство. Підкинув масла у вогонь нещодавній тендер держкомпанії "Укрзалізниця": перевізник збирається придбати 940 наборів сонцезахисних штор у пасажирські вагони вартістю понад 7 мільйонів гривень. Безумовно, 7 млн — крапля в морі необхідних для Міноборони 500 млрд грн, але це далеко не перші і, на жаль, не останні нецільові витрати під час війни.

Проте голова комітету ВР з бюджету Роксолана Підласа запевнила, що до 20 вересня нардепи ВРУ мають проголосувати за зміни до держбюджету, які здатні допомогти з проблемою зарплат і виплат "бойових" для солдатів ЗСУ.

Економіст Олег Гетьман, вважає що панікувати через "дірку" в бюджеті не варто. Адже половину необхідної суми можна отримати за рахунок додаткового продажу цінних паперів. Потім потрібно зменшити витрати держбюджету, частину отримати від реструктуризації боргів і 30-50 млрд грн — додаткові податки.

"Потрібно почати різати другорядні витрати бюджету, всі ті щедрі держпрограми, які роздають кошти направо і наліво, їх потрібно скоротити. І реалізувати додаткові обороти ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), банки можуть викупити 200-300 млрд грн додаткових ОВДП. Тому потрібно почати виконувати те, що заплановано в бюджетному законопроєкті", — говорить Фокусу експерт.

Детально Фокус розбирав, чому виник дефіцит у держбюджеті і як влада шукатиме необхідні кошти, у тексті ЗСУ без "бойових": як влада вирішить проблему з виплатами захисникам України, — депутати.

Парламент провалив голосування за змінений законопроєкт 11416-д про підвищення податків і військового збору. Фокус писав, як це все стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП) і яких змін очікувати бізнесу надалі.