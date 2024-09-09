Пора резать бюджетные программы: экономист рассказал Фокусу как спасти зарплаты украинских военных

Верховная Рада готовит изменения в госбюджет, которые должны помочь с выплатами зарплат и "боевых" для солдат ВСУ. Экономист Олег Гетман для решения сложившейся проблемы, предлагает начинать резать госпрограммы.

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Образовавшаяся "дыра" в бюджете, из-за которой защитники Украины рискуют остаться без зарплат и "боевых" — возмутила украинское общество. Подкинул масла в огонь недавний тендер госкомпании "Укрзалізниця": перевозчик собирается приобрести 940 наборов солнцезащитных штор в пассажирские вагоны стоимостью более 7 миллионов гривен. Безусловно, 7 млн — капля в море необходимых для Минобороны 500 млрд грн, но это далеко не первые и, увы, не последние нецелевые траты во время войны.

Тем не менее, председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа заверила, что до 20 сентября нардепы ВРУ должны проголосовать за изменения в госбюджет, способные помочь с проблемой зарплат и выплат "боевых" для солдат ВСУ.

Экономист Олег Гетман, считает что паниковать из-за "дыры" в бюджете не стоит. Ведь половину необходимой суммы можно получить за счет дополнительной продажи ценных бумаг. Затем нужно уменьшить траты госбюджета, часть получить от реструктуризации долгов и 30-50 млрд грн — дополнительные налоги.

"Нужно начать резать второстепенные траты бюджета, все те щедрые госпрограммы, которые раздают средства направо и налево, их нужно сократить. И реализовать дополнительные обороты ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), банки могут выкупить 200-300 млрд грн дополнительных ОВГЗ. Поэтому нужно начать выполнять то, что запланировано в бюджетном законопроекте", — говорит Фокусу эксперт.

Детально Фокус разбирал почему возник дефицит в госбюджете и как власти будут искать необходимые средства, в тексте ВСУ без "боевых": как власти решат проблему с выплатами защитникам Украины, — депутаты.

Парламент провалил голосование за измененный законопроект 11416-д о повышении налогов и военного сбора. Фокус писал, как это все касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и каких изменений ожидать бизнесу в дальнейшем.