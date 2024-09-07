Осенью предпринимателей ждет большое количество изменений. В частности, речь идет об ограничении НБУ карточных переводов и запланированных налоговых новациях. Фокус исследовал подробно, к чему готовиться предпринимателям.

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В Украине заработала программа "Национальный кэшбек", а еще в Нацбанке ввели ограничения на переводы с карты на карту. Тем временем парламенте провалилголосование за измененный законопроект 11416-д о повышении налогов и военного сбора. Как это все касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и каких изменений ожидать бизнесу в дальнейшем?

Что такое "Национальный кэшбэк" и как он касается ФЛП

Согласно порядку предоставления денежной помощи украинцам "Национальный кэшбек", который утвердил Кабинет Министров, граждане будут получать компенсацию 10% стоимости купленных ими украинских товаров. Полученные в рамках кэшбека средства можно будет потратить на услуги: медицинские, коммунальные, спорт, кино, билеты на поезд, задонатить на ВСУ или купить военные облигации. Максимальный объем кэшбека — 3 тыс. грн в месяц.

В Украине заработала программа Национальный кэшбек Фото: Flickr

"Кэшбек — это возможность поддержать украинцев финансово, особенно накануне старта отопительного сезона, ведь средства полученные с кэшбека можно будет потратить, в частности, на оплату коммунальных услуг. Государство уже имело опыт подобных программ, например, "еПоддержка" во время COVID-19. Тогда более 10 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств от государства и потратили более 3,5 млрд грн на книги, кино, лекарства, билеты на путешествия, абонементы в спортзалы, или билеты в театры", — объясняет Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатского бюро "Анны Даниэль".

Для того, чтобы получать кэшбек, гражданину следует открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении

Для того, чтобы получать кэшбек, гражданину следует открыть специальный счет и получить виртуальную или физическую карту в своем банке или в приложении. Накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карту раз в месяц до 20 числа следующего месяца. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

Мнения специалистов по программе, которых опросил Фокус, разделились. Если одни считают, что такие изменения окажут положительное влияние на развитие национальной экономики и производства, а также спрос у многих граждан, то другие видят патриотическим здесь только название программы и обращают внимание на вопрос кто именно считается украинским производителем: субъект хозяйствования, который создает продукцию из украинского сырья, или любой производитель, мощности которого находятся на территории Украины. Поэтому, этот вопрос, как и вмешательство в банковскую тайну, требуют нормативного определения, говорит юрист АО EvrikaLaw Андрей Шелих.

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Еще одна из проблем программы кэшбэка от государства, по мнению экспертов, заключается и в источниках средств на ее реализацию.

По словам экономиста Владимира Дубровского, деньги на самом деле пойдут не из бюджета, а из Фонда соцстрахования на случай безработицы, который сейчас активно пополняется из-за того, что зарплаты военных получаются в ЕСВ (Единый социальный взнос — ред.), что является долей этого фонда.

Он также добавил, что отечественные предприниматели, которые находятся под все большим налоговым давлением, на самом деле нуждаются не в таких программах поддержки.

Объем производства сейчас получается вовсе не спросом, а факторами такими как безопасность, такими как нехватка рабочей силы в тех местах, где она нужна и т.д.

"На самом деле объем производства сейчас получается вовсе не спросом, а факторами такими как безопасность, такими как нехватка рабочей силы в тех местах, где она нужна и тому подобное. Да и само государство приобщается к этому, преследуя бизнес, пытаясь выжать из него побольше налогов. А то, как устроен сам механизм — это просто открытая лоббистская дискриминация, ведь в программе кэшбека могут участвовать только юридические лица, то есть не ФЛП, поэтому они будут торговать без кэшбека, а рядом какие-то супермаркеты будут продавать товары с кэшбеком, а это искажает конкуренцию", — считает экономист.

В то же время, по словам заместителя председателя АО "Алиби" Алексея Бебеля, программа "Национальнмй кэшбек" касается ФЛП только в части возможности их добровольной регистрации, как участников этой программы.

Тем временем продолжается бета-тестирование программы, и по состоянию на 5 сентября 2024-го к ней присоединились более 600 компаний-производителей украинских товаров.

Повышение налогов и военного сбора должно произойти уже осенью Фото: pexels.com

Без карточек? Повлияют ли на предпринимателей ограничения суммы переводов

27 августа 2024 года внесены изменения в постановление Правления Национального банка Украины № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения", которые вступили в силу с 28 августа 2024 года.

"Соответствующие изменения касаются всех поставщиков платежных услуг. которыми введены ограничения для пользователей банковских услуг, а именно для физических лиц и начнут действовать уже с 01 октября 2024 года. Согласно официальному сообщению Набанка, НБУ временно, на полгода, устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С)", — объясняет управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" Сергей Литвиненко.

Лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения

Адвокат говорит, что лимит не применяется к счетам волонтеров, которые соответствуют критериям, определенным постановлением, и лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения. А также нет ограничений в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и переводов юридических лиц. Операции по реквизитам IBAN также не ограничиваются.

Это значит, что если ФЛП, например, продает товары официально, и предоставляет покупателю IBAN, то на этот счет покупатель сможет перевести с карты как 500 грн., так и 200 тыс грн. Так же и ФЛП сможет рассчитаться с поставщиком со своего счета платежом на его счет. Однако если предприниматель хочет приобрести какую-то продукцию с оплатой с собственного счета физического лица, а не счета предпринимателя, то должен учитывать введенные ограничения — не более 150 тыс грн.

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"Проанализировав содержание официального сообщения НБУ, по моему мнению, начальный период, который начнется с 1 октября 2024 года, покажет готовность банковской системы Украины оперативно реагировать и внедрить такое решение в действия, ведь именно на них возлагается обязанность разработать и утвердить внутренние документы о порядке принятия решения о неприменении ограничений", — говорит Сергей Литвиненко.

В то же время банк самостоятельно в своих внутренних документах определяет случаи обязательного установления источников происхождения средств, перечень необходимых документов или сведений, которые должны предоставляться клиентом для установления источников их происхождения.

"Банки при достижении определенного количества и объема операций могут запросить у клиента как источник происхождения средств, так и назначение платежей", — напоминает адвокат Анна Даниэль.

Регулятор согласен менять дизайн, который введут, быть гибким и, при необходимости, через полгода изменить или отменить это постановление

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин не видит во введении ограничений на переводы резко негативных последствий. Он также отметил, что изменения вводят на полгода, чтобы проанализировать влияние на ситуацию в целом.

"Очень важно что будет видно, как ограничения повлияют на ситуацию. Важно, что процесс будет контролироваться. Как я понимаю, регулятор согласен менять дизайн, который введут, быть гибким и, при необходимости, через полгода изменить или отменить это постановление. Очень важно, что волонтеры будут идентифицированы, и в отношении них не будут действовать никакие ограничения, если они физические лица, которые собирают тысячи различных донатов", — отметил Шевчишин.

Он добавил, что ограничения не будут касаться лиц, которые смогут подтвердить источник получения средств.

Эксперты проанализировали изменения для ФЛП от сентября 2024 года Фото: Из открытых источников

Повышение налогов и военного сбора: когда ожидать изменений

Если отследить процесс законотворчества и дебаты по повышению налогов, можно говорить о том, что в сентябре 2024-го повышение все же должны принять.

С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений, которые будут касаться бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению парламентом уже на этой пленарной неделе — в период с 3 по 5 сентября.

С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений, которые будут касаться бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина" подтвердил такой прогноз.

"С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений, которые будут касаться бизнеса и физических лиц — наемных работников и ФЛП. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению парламентом уже на этой пленарной неделе — в период с 3 по 5 сентября", — сообщил Гетманцев. Однако остается вопрос, какие именно изменения поддержит парламент.

Сейчас проект о повышении налогов предусматривает следующие изменения для ФЛП:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%;

введение 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы;

введение военного сбора в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп.

Также предусмотрено изменение налогового периода с квартального на месячный для представления в контролирующие органы налогового расчета сумм доходов.

С октября 2024 года в Украине планируется ввести широкий пакет налоговых изменений Фото: УНИАН

Согласно сведениям официального сайта Верховной Рады Украины, проект закона 3 сентября 2024 года был передан на повторное первое чтение с сокращением срока подготовки.

"Данный законопроект может нести риски для экономики и, по моему мнению, сначала следовало бы сократить государственные расходы и ограничить возможность государственных органов проводить закупки, которые не касаются особенностей введенного на территории нашего государства — военного положения", — считает юрист Сергей Литвиненко.

Впрочем, проект о существенном повышении налогообложения, вероятно, все же будет принят парламентом, говорит заместитель председателя АО "Алиби" Алексей Бебель.

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"Как любой нормативный акт, увеличивающий размер налогов, введенный во время кризисных явлений, а там больше — войны, вряд ли он будет иметь долговременный эффект. Обычно введение новых налогов или рост размера существующих, а также расширение базы налогообложения, имеет непродолжительный эффект. Поскольку он будет приходиться на уже заключенные контракты, то первые три-четыре месяца произойдет скачок в поступлениях в бюджет от этих налогов, затем количество платежей сократится, а, при определенных условиях, через полгода после этого скачка сумма сборов будет меньше, чем перед введением увеличенных налогов. Падение произойдет потому, что примерно за четыре месяца будут выработаны новые пути оптимизации, а стагнация сборов может происходить на фоне усиления кризисных явлений в экономике и дальнейшего сокращения потребления со стороны населения", — отметил Бебель в комментарии Фокусу.