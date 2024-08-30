Программа Нацкэшбек: сколько в среднем может получить каждый украинец

Украинцы тратят на продукты питания, одежду, бытовую технику, товары домашнего обихода и здравоохранение примерно 52% своего дохода. Однако из-за отсутствия опыта в реализации подобных проектов Минэкономики ожидает, что первоначальные прогнозы будут не совсем точными.

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Средний размер выплат по государственной программе Национальный кешбэк может достигать примерно 500 грн в месяц на человека. В пик реализации программы в 2025 году ее планируется использовать до 10 миллионов украинцев. Об этом заявили в Минэкономики, сообщает издание "Интерфакс-Украина".

"Расчетно средний размер кешбэка может составить около 500 грн на человека на этапе, когда существенное количество производителей уже полноценно будет участвовать в проекте. В первые месяцы ожидаем меньше из-за постепенного присоединения производителей", — сообщили в министерстве.

Таким образом, с учетом компенсации по государственной программе в размере 10% от стоимости приобретенных товаров отечественных производителей, министерство ожидает, что в среднем участники программы будут ежемесячно тратить на украинские товары около 5 тыс. грн.

Минэкономики, ссылаясь на данные консалтинговой компании Deloitte, сообщает, что украинцы расходуют около 52% своего дохода на продукты питания, одежду, бытовую технику, товары для дома и здравоохранение.

"Основываясь на этих данных, размере средней заработной платы, а также на расчетах проникновения импорта в экономику Украины и других показателях можно оценить расходы на товары, на которые будет начисляться кешбэк", — добавили в ведомстве.

Что касается числа участников программы среди населения, Минэкономики прогнозирует постепенный рост, который к 2025 году может составить примерно 10 миллионов человек.

"Поскольку в программе принимают участие только безналичные операции, а также торговцы на общей системе налогообложения, мы ожидаем, что прирост участников программы будет постепенный, и на пике, в следующем году, составит до 10 млн уникальных пользователей", — указали в Министерстве.

С учетом запланированных расходов государственного бюджета на программу в следующем году в размере 6 млрд грн, среднемесячный кэшбэк может достигнуть примерно 500 грн.

"Опыта реализации такого проекта в Украине нет — ни у государства, ни у торговых сетей, ни у производителей. Поэтому прогнозы не будут точными", — уточнили в Минэкономики.

В ведомстве отметили, что не предполагают, что расходы государства на программу превысят запланированные 3 млрд грн на 2024 год.

Напомним, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила, что национальная программа "Покупай украинское" способна аккумулировать для украинской экономики до 60 миллиардов долларов.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк указал на то, что для получения кэшбэка от государства человек должен "прикрепить" в "Дії" одну из своих банковских карт, тем самым позволив государству видеть все транзакции с нее.