Програма Нацкешбек: скільки в середньому може отримати кожен українець

Українці витрачають на продукти харчування, одяг, побутову техніку, товари домашнього вжитку та охорону здоров'я приблизно 52% свого доходу. Однак через відсутність досвіду в реалізації подібних проєктів Мінекономіки очікує, що початкові прогнози будуть не зовсім точними.

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Середній розмір виплат за державною програмою Національний кешбек може досягати приблизно 500 грн на місяць на людину. У пік реалізації програми у 2025 році її планується використовувати до 10 мільйонів українців. Про це заявили в Мінекономіки, повідомляє видання "Інтерфакс-Україна".

"Розрахунково середній розмір кешбеку може скласти близько 500 грн на особу на етапі, коли суттєва кількість виробників уже повноцінно братиме участь у проєкті. У перші місяці очікуємо менше через поступове приєднання виробників", — повідомили в міністерстві.

Таким чином, з урахуванням компенсації за державною програмою в розмірі 10% від вартості придбаних товарів вітчизняних виробників, міністерство очікує, що в середньому учасники програми щомісяця витрачатимуть на українські товари близько 5 тис. грн.

Мінекономіки, посилаючись на дані консалтингової компанії Deloitte, повідомляє, що українці витрачають близько 52% свого доходу на харчові продукти, одяг, побутову техніку, товари для дому та охорону здоров'я.

"Ґрунтуючись на цих даних, розмірі середньої заробітної плати, а також на розрахунках проникнення імпорту в економіку України та інших показниках можна оцінити витрати на товари, на які нараховуватимуть кешбек", — додали у відомстві.

Що стосується кількості учасників програми серед населення, Мінекономіки прогнозує поступове зростання, яке до 2025 року може становити приблизно 10 мільйонів осіб.

"Оскільки в програмі беруть участь тільки безготівкові операції, а також торговці на загальній системі оподаткування, ми очікуємо, що приріст учасників програми буде поступовий, і на піку, наступного року, становитиме до 10 млн унікальних користувачів", — зазначили в Міністерстві.

З урахуванням запланованих видатків державного бюджету на програму наступного року в розмірі 6 млрд грн, середньомісячний кешбек може сягнути приблизно 500 грн.

"Досвіду реалізації такого проєкту в Україні немає — ні в держави, ні в торговельних мереж, ні у виробників. Тому прогнози не будуть точними", — уточнили в Мінекономіки.

У відомстві зазначили, що не припускають, що витрати держави на програму перевищать заплановані 3 млрд грн на 2024 рік.

Нагадаємо, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк заявила, що національна програма "Купуй українське" здатна акумулювати для української економіки до 60 мільярдів доларів.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк вказав на те, що для отримання кешбеку від держави людина має "прикріпити" в "Дії" одну зі своїх банківських карток, у такий спосіб дозволивши державі бачити всі транзакції з неї.