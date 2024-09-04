В бюджете — дыра. Налоги подняли, денег не собрали, доверие уменьшилось, бизнес сократился

Related video

Я на несколько дней упустил из виду ситуацию с налогами, а там все плохо.

В бюджете дыра. Размер дыры слишком большой, между прочим, потому что надо было этим заниматься в начале года, когда стало понятно, что есть проблемы. Сейчас, напомню, сентябрь. 2/3 года потеряно, потому что все боялись признаться. Предложения по поднятию налогов не прошли. Значит, очень скоро придется резать оборонные расходы, со всеми последствиями, которые несложно представить. Тратить меньше (например, меньше воровать, см. недавние коррупционные скандалы в энергетике, или же отменить неудачные расходные проекты вроде кэшбека за "покупай украинское") в планах не стоит. (Поправка: определенные расходы таки сократят, это совсем свежая информация.) Поднимать налоги во время войны — хоть и плохое, но единственно возможное решение. Для этого решения есть одно условие и два хороших правила.

Хорошее правило первое — не вводить новые налоги, а поднять те, что есть. Частично это пробили.

Хорошее правило второе — увеличивать налоги на потребление (НДС), а не на труд. Здесь решили наоборот, это увеличивает нагрузку на белый бизнес и искажает экономические стимулы (питает тень).

Условие же заключается в доверии к государству. Для этого надо убрать Татарова, Гетманцева и другие символы вымогательства. Этого не произойдет. Значит, и результат будет так себе.

Что будет в итоге: налоги подняли, денег не собрали, доверие уменьшилось, бизнес сократился, в бюджете дыра. Все наелись дерьма даром.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно