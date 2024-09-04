В бюджете — дыра. Налоги подняли, денег не собрали, доверие уменьшилось, бизнес сократился
Аналитик Валерий Пекарь обращает внимание на большую проблему с наполнением бюджета, которую пытались решить поднятием налогов. Но ничего из этого не вышло, а доверие к государству еще больше подорвано.
Я на несколько дней упустил из виду ситуацию с налогами, а там все плохо.
- В бюджете дыра. Размер дыры слишком большой, между прочим, потому что надо было этим заниматься в начале года, когда стало понятно, что есть проблемы. Сейчас, напомню, сентябрь. 2/3 года потеряно, потому что все боялись признаться.
- Предложения по поднятию налогов не прошли. Значит, очень скоро придется резать оборонные расходы, со всеми последствиями, которые несложно представить.
- Тратить меньше (например, меньше воровать, см. недавние коррупционные скандалы в энергетике, или же отменить неудачные расходные проекты вроде кэшбека за "покупай украинское") в планах не стоит. (Поправка: определенные расходы таки сократят, это совсем свежая информация.)
- Поднимать налоги во время войны — хоть и плохое, но единственно возможное решение. Для этого решения есть одно условие и два хороших правила.
Хорошее правило первое — не вводить новые налоги, а поднять те, что есть. Частично это пробили.
Хорошее правило второе — увеличивать налоги на потребление (НДС), а не на труд. Здесь решили наоборот, это увеличивает нагрузку на белый бизнес и искажает экономические стимулы (питает тень).
Условие же заключается в доверии к государству. Для этого надо убрать Татарова, Гетманцева и другие символы вымогательства. Этого не произойдет. Значит, и результат будет так себе.
Что будет в итоге: налоги подняли, денег не собрали, доверие уменьшилось, бизнес сократился, в бюджете дыра. Все наелись дерьма даром.
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