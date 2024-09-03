Закон о повышении налогов: как 125 миллиардов гривен резко превратились в 40 миллиардов

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Трагикомические события с законом о внезапном повышении налогов еще раз подтверждают то, что налоговая политика в государстве тяжело больна, хронически. Тезисы о неизбежности более тяжелого налогообложения и голиафности отдельных ставок налогов куда-то исчезли, оставив власти вместо 125 только 40 млрд грн в этом году, а также шок и панику в автомобильной, ювелирной, банковской и еще нескольких сферах экономики. То есть вред от проекта №11416 почти сравнялся с его фискальным эффектом для бюджета.

В целом парламент вместо контролирующих и правоохранительных органов продолжает отчаянно сражаться с тенью, в ручном режиме управляя налоговой и таможенной службами и поправ принцип разделения властей.

Правительство и премьер настолько малосильны, что годами не в состоянии сделать простую вещь — назначить постоянных руководителей ключевых фискальных ведомств (налоговая служба, таможня и БЭБ). Господствуют "идеология" давления, неуважения и лжи; хаос и бессистемность; поверхностно-алармное планирование работы и крайне плохое выполнение намеченного. Разрушение институтов налоговой службы и нового БЭБ почти достигло руин таможенного органа.

Внезапность и кулуарность государственных решений, как мы наблюдаем, неоптимальных по содержанию и форме, стала выдающейся особенностью налоговой политики последних лет. В бизнесе и среди граждан господствуют огромное недоверие и значительное разочарование. Однако создатели сегодняшней налоговой политики настолько неадекватны и слабы, что они не в состоянии самостоятельно отойти от политического Олимпа. Обществу придется им помочь.

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