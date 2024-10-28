Чиновники и инфраструктурный террор: как Меморандум с МВФ приведет к росту давления и вмешательства в экономику

Related video

Что предлагает бизнесу обновленный Меморандум с МВФ

уплата налогов бизнесом в 2024 году опередила все ожидания правительства (+120 млрд грн за первое полугодие), однако этого все равно недостаточно;

на все новые потребности бюджета в 2025 году реакция правительства будет стандартной — рост налогов;

наиболее вероятный источник пополнения бюджета — это увеличение основной ставки НДС;

стратегические цели налоговой политики: закрытие возможностей для уклонения от уплаты налогов, повышение уровня комплаенса (соблюдения) и борьба с теневой экономикой — очевидно, все хорошо с бизнес-климатом, коррупцией и налоговым давлением;

главным инструментом налоговой политики является Нацстратегия доходов, именно там прописан путь к экономике сверхагрессивного администрирования и сбора налогов;

тактические реформы налоговой политики…

Уже сейчас:

разработка налоговой отчетности для операторов цифровых платформ (Директива ЕС DAC 7) — начало крестового похода на посылочную контрабанду, также налоговики начнут активнее преследовать экономически активных украинцев с источниками доходов от дистанционной торговли, действующих без регистрации или злоупотребляющих упрощенной системой налогообложения;

имплементация европейских правил борьбы с практиками уклонения от уплаты налогов (Директива ATAD) других лучших международных практик по предотвращению уклонения от уплаты налогов — новые обременительные регуляции во время войны вроде GAAR/SAAR, деловой цели, злоупотребления соглашениями etc, рост расходов налогоплательщиков на соблюдение требований законодательства и судебные споры;

рост акцизов будет продолжаться, как и введение налогообложения медицинского каннабиса — любое удовольствие в стране будет ждать налогов;

льготы по налогам начнут предоставлять "более целенаправленно и рационально" (не уверен, что именно такое название нужно тотальному сокращению налоговых льгот).

2025-2026 годы:

налог на выбросы углерода — ждем значительного (в разы) поднятия экологического налога, наибольшее бремя придется на промышленный сектор;

оценка налогообложения добывающих отраслей — опять же, рост налоговой нагрузки (ставки рентных платежей);

налог на виртуальные активы по правилам ЕС и распространение международного обмена информацией по операциям с ними.

В будущем (два-три года):

введение прогрессивного налога на доходы физических лиц;

комплексная реформа упрощенной системы налогообложения (средний и крупный бизнес не сможет злоупотреблять УСН, избегать налогообложения и скрывать объемы реализации товаров/услуг, сделать экономически нецелесообразным использование УСН для перевода трудовых отношений в гражданско-правовую плоскость);

чрезвычайный риск агрессивного сжатия УСН и взрывного роста налоговой и регуляторной нагрузки на малый бизнес!;

комплексная реформа фискальных органов.

Реформа БЭБ: новый руководитель БЭБ на основе конкурса появится в феврале 2025 года (!), а начало аттестации руководителей подразделений и теруправлений и их заместителей — не позднее трех месяцев после назначения директора БЭБ, поэтому первые результаты перезагрузки БЭБ общество сможет увидеть не ранее, чем через полгода (власть не спешит).

Реформа налоговой службы: система маркировки и отслеживания подакцизных товаров (до 01.01.2026); План цифрового развития ГНС (до конца 2024-го), консолидация информационных ресурсов и их администрирование независимым администратором; переход на использование налоговыми органами деперсонифицированных данных о плательщиках до момента выявления риска невыполнения налоговых обязательств (до конца 2026 года); разработка базы для электронного аудита налоговых деклараций (до конца 2025) и IТ-решения для SAF-T UA — электронный формат представления данных крупными налогоплательщиками при проверке (март 2025); новая организационная структура ГНС (до конца 2024) — много полезного, однако ГНС ничем не лучше таможни и БЭБ, ей также крайне необходима полная перезагрузка

Реформа таможни: Закон №3977 от 17.09.24 создаст правовую основу для проверки таможенников на добропорядочность в рамках переаттестации, внедрит набор персонала таможни на контрактной основе, даст старт процессу отбора руководителя ведомства — конкурсная комиссия предоставит список победителей конкурса, а министр финансов выберет окончательного кандидата и предложит его премьер-министру (июнь 2025-го); законопроект о модернизации системы административной ответственности за нарушение таможенных правил — больше штрафов (до конца 2024 года); определение критериев оценки Антикоррупционной программы ГТС и проведение каждые 2 года опросов участников ВЭД относительно уровня добропорядочности на таможне — опять же, очень медленно идут изменения:

- восстанавливают обязанность представления финансовой отчетности и отчетов об аудите (для финансовых учреждений — за 2023 год, для других — за 2024 год);

- появится (в декабре 2024) Закон о создании Высшего суда по рассмотрению публичных споров, которому будут подсудны дела по обжалованию актов центральных органов госвласти.

Подытоживаем. Нас будет ждать слишком фискальный подход власти к налоговой политике (три кита — борьба с уклонением, строгость соблюдения и детенизация). Акцент на рост давления и вмешательство в экономику, которой не дают оправиться инфраструктурный террор и чиновники. Поднятие налогов, в частности внезапное, будет продолжено. Продолжится дальнейшее расширение дискреционных полномочий контролирующих органов, в частности, появление новых обременительных регуляций для бизнеса. Экзистенциальная угроза, к которой надо готовиться малому бизнесу — попытка жесткого переформатирования упрощенной системы налогообложения (первая волна уже состоялась — Закон №4015). Реформы БЭБ, ГНС и таможни не будут быстрыми, а вот риски сохранения ядовитой идеологии работы с бизнесом при формальной перезагрузке персоналий — сверхвысокими.

Сможем ли, следуя этому рецепту, осуществить хотя бы маленький экономический рывок? Скорее всего, нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник