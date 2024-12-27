Бизнесменам здесь не место: как будет выглядеть налоговая система Украины в 2025 году

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Что нам предлагают в 2025 году в сфере налогов

Домашней налоговой задачей Украины анонсировано введение "политики мобилизации доходов" и крайне настойчивая реализация Нацстратегии доходов до 2030 года. Кроме этого, путеводными указателями-2025, как и в текущем году, станут международные обязательства Украины (перед МВФ, ЕС, странами-донорами) и дополнительные расходы бюджета на ведение войны.

Так чего же ждать налогоплательщикам в 2025 году?

Во-первых, на все новые потребности бюджета реакция правительства будет стандартной, т.е. РОСТ НАЛОГОВ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН! Главный источник также уже известен — увеличение основной ставки НДС. Наряду с этим:

большинство налоговых льгот будут пересмотрены и, по возможности, сокращены. В частности, компании ждет отмена льгот по налогу на прибыль с переходом на правило мгновенной амортизации отдельных активов (некоторые виды машин и оборудования);

дальнейший рост экологического налога с выбросов углерода (СО2), рентных платежей и, уже традиционно, акцизов;

обложат доходы от крипты/виртуальных активов — налогом на прибыль или НДФЛ по ставке 18%. Никаких льгот или сниженных ставок не будет.

Во-вторых, стратегические цели налоговой политики в 2025 году являются агрессивными к условиям ведения бизнеса и любой экономической активности, а именно: закрытие возможностей для уклонения от уплаты налогов, повышение уровня комплаенса (соблюдения) и борьба с теневой экономикой. То есть, УКРАИНА останется с репрессивной налоговой системой — недружественной, быстро меняющейся и закрытой, обслуживаемой до сих пор нереформированными контролирующими органами, создавая широкое поле для коррупции, злоупотреблений и давления на бизнес.

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Дополнительно будут реализованы следующие мероприятия:

органы местного самоуправления получают дополнительные полномочия в части администрирования местных налогов и сборов (проверок станет больше);

в рамках внедрения Е-аудита с 2025 года все крупные налогоплательщики (а с 2027 года — все плательщики НДС) будут подавать по запросу стандартный аудиторский файл SAF-T UA (тяжелая и ненужная новация для бизнеса во время войны);

примитивная имплементация евроинтеграционного общего правила противодействия уклонению от уплаты налогов и других аналогичных мер, а также введение налоговой отчетности операторов цифровых платформ (Директива ЕС DAC 7), предусматривающая получение налоговиками данных о доходах физлиц от дистанционной торговли без регистрации или злоупотребляя упрощенной системой (обе новации — прямой путь к новой волне роста количества налоговых споров и увеличение стоимости соблюдения требований законодательства).

Наиболее ужасным трендом 2025 года станет акцентированная охота на упрощенную систему налогообложения. Скорее всего, после прохождения шока от введения военного сбора, властью будет продолжена политика притеснения ССО через:

коварное поднятие налоговой нагрузки для плательщиков единого налога;

сужение разрешенных видов деятельности;

новых "крестовых походов" (массовые штрафы и проверки).

Таким образом, следующий год не станет менее конфликтным или динамичным, а количество вызовов и угроз — только увеличится. Однако, сохраняем позитивный настрой. Не в первый раз.

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