Творцы унылого будущего. Есть ли альтернатива планам власти повысить налоги в Украине

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По следам доработки законопроекта №11416 (новые налоги-2024). Единственное важное со знаком "+" — это отказ от военного сбора в виде налога с оборота для общей системы налогообложения. В условиях, когда каждое четвертое предприятие убыточное, последствия были бы катастрофическими.

В остальном власть открыто демонстрирует выученную беспомощность: все внутренние резервы уже задействованы, сокращать затраты бюджета нет возможности (еще 10 млрд как максимум, а нужно 125), эффект детенизации и инфляционные ожидания — не компенсатор (не быстрый, не посчитаем, не убедит МВФ), перевыполнение налогоплательщиками бюджета учтено (хотя ни одного вменяемого расчета нет). Плоский мир, где рост налогов является безальтернативным решением.

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Глухая стена, неопределенность и выживание. Что своими налоговыми изменениями готовит власть украинцам

Последствия такого подхода очевидны — формальный сектор экономики ответит болезненным сжатием и/или сползанием в тень (с которой станут бороться еще сильнее, порождая сопутствующий вред и коррупцию). В 2025-м и 2026 годах доверительные встречи бизнеса и власти по поводу поднятия налогов станут регулярными (внимательно читаем Бюджетную декларацию 2025-2027), а походы за дополнительным внешним финансированием — все более безнадежными.

Выход из ситуации, уверен, есть. Сменить идеологию (язык общих целей вместо языка инструментов), а заодно — и "творцов унылого будущего", провести до конца года радикальную налоговую и административную военную реформу, заместить в 2025-2027 директивный рост налогов восстановлением экономики (естественный, а не насильственный прирост налоговых поступлений). Список, разумеется, не закрытый. Вместо экономики надзора и регулирования построим экономику свободы и развития.

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