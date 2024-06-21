Налогов больше, пользы меньше: как Кабмин загнал страну в тупик и что с этим делать

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Откровенное неумение и нежелание защищать интересы украинских налогоплательщиков все больше господствуют в фискальной повестке Правительства. Более того, КМУ окончательно превратился из органа, формирующего государственную налоговую политику, в обычного подчиненного организаций — доноров Украины (Dogsbody for IMF).

Принцип "Деньги в обмен на реформы" стал политическим нарративом к безусловному выполнению, который, однако, не предусматривает критической оценки сути и последствий этих реформ. Именно поэтому в меморандумах с МВФ кулуарно и без диалога с бизнесом появились сверхвредные требования о "политике мобилизации доходов" (отказ от любых шагов по фискальной поддержке) или "устранение слишком широких и щедрых упрощенных режимов" (почти казнь единого налога).

Такое внешнее управление наряду с системным бессилием Правительства защитить нас от "плохих идей" строит сверхсложное, нестабильное и недружественное налоговое законодательство, не способное обслуживать ослабленную войной экономику и производить любое экономическое восстановление. Глухой угол, тупик. В то же время "тупик — это прекрасный повод, чтобы ломать стены". Стены непонимания реальных потребностей страны, которые построили равнодушные чиновники.

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