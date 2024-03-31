Ликвидация упрощенки, рост налогов. Что планируют реализовать под видом евроинтеграции

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Что готовит налогоплательщикам обновленный Меморандум с МВФ?

Документ, подписанный руководством Украины и датированный 11.03.2024, согласно работающим украинским "демократическим" процедурам, был доведен до общества только через две недели — 26 марта (когда средства фонда уже появились в стране). Но от этого, уверяю вас, несвежие налоговые новости не стали менее плохими.

Во-первых, токсичная Национальная стратегия доходов (НСД) отныне окончательно канонизирована (становится "библией" налоговой политики государства на 4 года) и получила официальные должности: "краеугольный камень усилий, направленных на мобилизацию доходов" и "якорь реформирования налоговой политики и администрирования". Неискренне сочувствую доверчивым налогоплательщикам, которым чиновники обещали пересмотр НСД.

Во-вторых, наконец-то честно говорят, что НСД с нами будет делать

В ближайшее время:

оценка эффективности налоговых льгот (июль 2024);

план цифрового развития ГНС (до конца 2024), постепенная консолидации информационных ресурсов и их администрирование независимым администратором;

концепция маскировки данных о налогоплательщиках (для прекращения торговли налоговыми данными);

законопроект по имплементации Директивы ЕС по противодействию уклонению от уплаты налогов — EU ATAD (очередное взрывное усложнение администрирования и новые дискреционные права и функции для налоговиков).

В течение следующих нескольких лет:

налогообложение выбросов углерода (подавление налогом промышленного сектора);

налогообложение виртуальных активов, что согласовано с правилами ЕС.

В перспективе более двух лет:

важно, "устранение слишком широких и щедрых упрощенных режимов" (перевожу, упрощенная система подлежит устранению/отмене, потому что слишком широкая и щедрая для малого бизнеса!)

прогрессивный НДФЛ (появится ставка больше 18%);

согласование НКУ с директивами ЕС для увеличения поступлений в бюджет НДС и акцизов;

реформирование экологического налога и рентных платежей в добывающих отраслях (понятно, что с целью роста ставок и базы налогообложения).

В-третьих, как рост налогов будет происходить:

в ближайшее время достигнет минимум 0,5% ВВП — продолжает работу рабочая группа по формулировке пакета краткосрочных мер мобилизации доходов (уже есть законопроекты о росте акцизов с середины 2024 года, в частности на топливо, табак и алкоголь);

в течение 2024-27 гг.: мобилизация дополнительных доходов бюджета на уровне 3-4% ВВП, что в целом составит 240 — 315 млрд грн реформы.

Четвертое, каких-либо мер, направленных на снижение налогового бремени, не предусмотрено: полное воздержание "от налоговых амнистий, а также от любых налоговых и административных мер, которые могут уменьшить базу налоговых поступлений" и "от включения новых категорий налогоплательщиков в существующие льготные режимы".

Налоги в Украине: все выше и выше

Пятое, несмотря на требования общества, комплексная реформа контролирующих органов и БЭБ в виде перезагрузки ведомств не состоится, все, что предлагается МВФ — не более чем косметические изменения:

на уровне налоговой службы: организационная реструктуризация до конца 2024 года; глобальный опрос плательщиков 2024; система управления налоговыми рисками; ІТ-решения для SAF-T UA; повышение эффективности обмена информацией с иностранными органами; оценки Антикоррупционной программы ГНС;

на уровне таможни: восстановление таможенного аудита с 01.05 (проект 9456 принят как Закон 20.03.24); проект о криминализации контрабанды товаров (есть Закон 3513, действует с 01.07.24); реформа политик управления персоналом и оплаты труда; улучшение управления таможней из Центрального офиса; перенос проверки таможенной документации из пунктов пересечения границы в управления внутри территории страны; оценка Антикоррупционной программы ГТС;

на уровне БЭБ: новый Закон о БЭБ (проект 10439 возвращен Правительству на доработку, альтернативный 10439-2, который широко поддерживался бизнесом, отклонен ВРУ), контролировать ведомство будет КМУ (июнь 2024).

В качестве ложки меда в бочке хлама — Минфин готовит законопроект о Фонде развития предпринимательства (конец 2024), а НБУ готовит проект закона о создании системы страхования военных рисков (июнь 2024).

В общем, наблюдаем ситуацию, когда неизбежность более тяжелого налогообложения и регулирования экономики становится вариантом по умолчанию, а настоящие реформы по дерегуляции и упрощению под видом евроинтеграции или требований кредиторов манипулятивным способом подменяются генерацией новых регуляций и дискреционных прав государственных институтов. Ужасный выбор.

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