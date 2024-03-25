Топливо дорожает. Действительно ли повышение акцизов — это требование ЕС

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Налоговой топ-новостью стал правительственный законопроект об очередном пересмотре (в сторону увеличения, разумеется) акцизов на горючее. В качестве оснований для взрыва ставок правительство указывает необходимость "приближения национального законодательства к законодательству Европейского Союза, что является сейчас актуальным, учитывая получение Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС" и "приведение размеров ставок акцизного налога на горючее к минимальным уровням таких ставок, установленных в ЕС".

После таких "железобетонных" аргументов рядовой гражданин, скорее всего, будет считать повышение акцизов на топливо правильным и неизбежным, учитывая необходимость выполнения страной своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС ("УА") и как бесспорное требование по подтверждению Украиной своего статуса страны-кандидата в члены ЕС (так называемые "7 критериев на вступление").

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Однако, предложенный правительством рост акцизов на 2024-2028 годы не касается ни первого документа ("УА"), ни второго ("7 критериев"). Иначе говоря, не соответствует действительности и является грубой манипуляцией. Сроки имплементации положений Директивы Совета 2003/96/ЕС, как раз содержащей минимальные уровни ставок на топливо (в ANNEX I), определены "УА" как "постепенно, исходя из будущих потребностей Украины" (смотрим Приложение XXVIII). То есть, там вообще ничего о 2028 году, который вдруг стал целевым для достижения минимального уровня ставок (или любой другой год). А в семи критериях, которые были установлены Украине Еврокомиссией для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, полная пустота о налогах, тем более о повышении акцизного налога на топливо.

К большому сожалению, с середины 2022 года власть в налоговой сфере говорит на языке лжи (искажений), как будто именно она становится главным принципом налогообложения, вместо справедливости, нейтральности и стабильности.

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