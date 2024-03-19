Как упростить налоги: 7 интересных опытов из разных стран мира

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По итогам своего свежего исследования опыта разных стран по вопросам применения специальных упрощенных режимов налогообложения микро- и малого бизнеса, предлагаю:

7 интересных фактов об упрощенных режимах налогообложения в мире

№1 Все еще существуют налоговые режимы для малого бизнеса со ставкой — 0%-2% (Румыния, Италия, Черногория, Грузия).

№2 О борьбе с теневыми зарплатами! Отдельные страны устанавливают запрет (временный или постоянный) на взаимодействие ФЛП с его текущим (в случае совместительства) или бывшим работодателем (Польша, Италия).

№3 Годовое ограничение размера продаж в упрощенных режимах налогообложения иногда устанавливают по каждому разрешенному виду деятельности, а не как в Украине — в целом (то есть, если у ФЛП есть 4 КВЭДа, его MAX годовой объем дохода вырастет в 4 раза!).

№4 Учет расходов и товарный учет — не неизбежный приговор! Для освобождения микробизнеса от бремени ведения учета расходов (товарного учета) некоторые юрисдикции предлагают признавать расходы автоматически (не надо документального подтверждения) в размере доли от полученного годового дохода (от 20% до 50% — в зависимости от вида деятельности или профессии).

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№5 Наиболее оптимальный упрощенный режим налогообложения для микробизнеса и самозанятых лиц — патент — когда-то удачно работал в нашей стране и все еще работает в мире (Польша — налоговая карточка, Молдова — патент предпринимателя, Болгария — патент).

№6 Малый бизнес, создающий новые рабочие места, в отдельных странах имеет льготы (послабления) по зарплатным налогам (Черногория, Румыния, Грузия, Болгария).

№7 Предприниматель может самостоятельно назначать, куда он платит часть своих налогов (от 2% до 3,5% от суммы). Такое целевое направление может касаться поддержки отдельных благотворительных, религиозных и политических организаций, местных или общегосударственных инфраструктурных проектов вроде строительства школ или дорог, или выплату стипендий etc.

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