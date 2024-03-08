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Одной из разновидностей налога на имущество (неофициальное название "налог на роскошь") является транспортный налог. Его платят как физические, так и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине собственные легковые автомобили, подпадающие под налогообложение (в соответствии с подпунктом 267.2.1 пункта 267.2 статьи 267 НК Украины). Вместе с тем не являются плательщиками транспортного налога арендаторы, лизингополучатели или пользователи легковых автомобилей на основании генеральной доверенности. Также этот налог не платят и владельцы грузовых автомобилей.

За какие авто платится налог на роскошь?

Объектами налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года (подпункт 267.2.1. пункта 267.2. ст. 267 НКУ).

Следует отметить, что в 2024 году — это 2 662 500 грн из расчета, что размер минимальной заработной платы по состоянию на 1 января 2024 года составляет 7100 гривен.

При этом определение среднерыночной стоимости транспортных средств, подлежащих налогообложению, осуществляет Минэкономики. Ежегодно министерство на своем официальном сайте выкладывает перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года. Такой перечень должен содержать данные относительно марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя и типа горючего автомобилей, которые являются объектом налогообложения.

Налоговая должна до 1 июля базового налогового года направить владельцу авто налоговое уведомление-решение об уплате налога вместе с детальным расчетом суммы налога

В этом году в такой перечень вошло 184 легковых автомобиля. Данный перечень можно посмотреть по ссылке.

Отдельно следует отметить, даже если автомобиль не старше 5 лет и его стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной платы, но его нет в перечне Минэкономики, транспортный налог не уплачивается.

Сколько придется платить за элитное авто?

Ставка налога устанавливается из расчета на календарный год в размере 25 000 гривен за каждый легковой автомобиль. Владельцы нескольких автомобилей, подпадающих под налогообложение, платят за каждый из них. То есть за две машины необходимо будет уплатить 50 000 грн, за 3 — 75 000 и т.д.

Одинаковы ли правила уплаты налога для юридических и физических лиц?

Ставка транспортного налога для юридических и физических лиц одинакова, однако порядок исчисления и уплаты налога — разные. Исчисление суммы налога для физических лиц осуществляется контролирующим органом самостоятельно по налоговому адресу (месту регистрации) налогоплательщика, указанному в регистрационных документах на транспортное средство.

Налоговая должна до 1 июля базового налогового года направить владельцу авто налоговое уведомление-решение об уплате налога вместе с детальным расчетом суммы налога и соответствующие платежные реквизиты для его уплаты.

Если авто стоит 2,6 млн грн и выше, то нужно уплатить налог Фото: Aston Martin

Если физическое лицо не соглашается с начисленной суммой налога, оно может обратиться в контролирующий орган по своему налоговому адресу (месту регистрации) с письменным заявлением для проведения сверки. В случае выявления расхождений между данными контролирующего органа и данными налогоплательщика, которые подтверждаются оригиналами соответствующих документов (в частности правоустанавливающими документами на авто), контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика проводит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) ему новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее налоговое уведомление-решение считается отмененным.

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В то же время следует помнить, если контролирующий орган не направил (не вручил) физическому лицу налоговое уведомление-решение в установленные сроки, то это не освобождает физическое лицо от уплаты такого налога.

Верховный Суд в постановлении от 20 июня 2022 года по делу №826/15940/18 указал, что невыполнение контролирующим органом обязанности по начислению налогоплательщику транспортного налога за соответствующий год и вручение налогового уведомления-решения до 1 июля года базового налогового (отчетного) периода освобождает налогоплательщика только от ответственности за несвоевременность уплаты налогового обязательства, однако не освобождает от обязанности уплаты такого налога при наличии соответствующих правовых оснований.

Если налоговая не прислала уведомление, это не значит, что налог не нужно платить

Также здесь следует обратить внимание, что очень часто бывают случаи, когда неполучение налогового уведомления-решения обусловлено изменением адреса проживания налогоплательщика, о чем он не уведомил налоговый орган.

Действующее налоговое законодательство возлагает на налогоплательщиков обязанность подавать контролирующему органу сведения об изменении своего места жительства в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме 5ДР.

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Поэтому в случае невыполнения налогоплательщиком обязанности проинформировать налоговую об изменении своего адреса отправка этому лицу налогового уведомления-решения по старому месту регистрации будет считаться правомерной. Соответственно, налоговое уведомление-решение будет считаться врученным в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения, среди которых невозможность найти фактическое местоположение налогоплательщика.

Действующее налоговое законодательство возлагает на налогоплательщиков обязанность подавать контролирующему органу сведения об изменении своего места жительства в течение месяца со дня возникновения таких изменений

Иная ситуация с юридическими лицами. Они должны самостоятельно рассчитать транспортный налог путем подачи контролирующему органу годовой декларации с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально. Предельный срок на подачу такой декларации — 20 февраля отчетного года. Если автомобиль был приобретен посреди отчетного года, такая декларация подается в течение месяца со дня возникновения права собственности на это авто. В случае, когда юридическое лицо в течение одного и того же календарного месяца приобрело в собственность легковой автомобиль и продало его, обязанность представления декларации по транспортному налогу и соответственно его уплаты не возникает.

Когда платить налог?

Физические лица должны уплатить налог в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. Юридические лица уплачивают авансовые взносы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации. За автомобили, приобретенные в течение года, налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором возникло право собственности на транспортное средство.

А если авто угнали — все равно платить налог?

В случае угона автомобиля, который является объектом налогообложения, транспортный налог не уплачивается с месяца, следующего за месяцем, в котором имел место факт незаконного завладения. При этом незаконное завладение должно подтверждаться соответствующим документом о внесении сведений о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований, выданным уполномоченным государственным органом. В таком случае юридическое лицо должно подать уточняющую декларацию в течение 30 календарных дней со дня внесения сведений в ЕРДР.

Если машину угнали, то со следующего месяца после этого уже налог платить не нужно Фото: Tesla

В случае возврата владельцу похищенного автомобиля налог за него уплачивается с месяца, в котором он был возвращен, в соответствии с постановлением следователя, прокурора или решения суда. Кроме того, налогоплательщик обязан предоставить в контролирующий орган копию этого постановления (решения) в течение 10 дней с момента его получения, а юридические лица — также представить уточняющую декларацию в течение 30 календарных дней со дня составления постановления следователя, прокурора или вынесения определения суда.

Если несвоевременно уплатили налог или вообще не уплатили

В случае неуплаты налога в установленные законодательством сроки (о которых отмечалось выше), у налогоплательщика возникает налоговый долг. Если сумма налогового долга превышает 180 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 3060 грн), налогоплательщику направляется налоговое требование, и имущество налогоплательщика передается в налоговый залог.

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Имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описи. Такой акт описи составляется налоговым управляющим на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа.

Также Налоговым кодексом Украины предусмотрено применение налоговым органом административного ареста имущества в отношении физических лиц, имеющих налоговый долг и выезжающих за границу. Указанный арест является исключительным способом обеспечения выполнения налогоплательщиком его обязанностей.

Налоговым кодексом предусмотрено применение административного ареста имущества в отношении физических лиц, имеющих налоговый долг и выезжающих за границу Фото: ДПСУ

Арест на имущество может быть наложен решением руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, обоснованность которого в течение 96 часов должна быть проверена судом. Арест средств на счете /электронном кошельке налогоплательщика осуществляется исключительно на основании решения суда путем обращения контролирующего органа в суд. Взыскание налогового долга с физических лиц осуществляется исключительно на основании решения суда. Решение суда о взыскании с физического лица налогового долга выполняется в порядке Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Взыскание налогового долга с физических лиц осуществляется исключительно на основании решения суда

При исполнении судебного решения на средства и имущество должника накладывается арест, и осуществляется взыскание. В первую очередь взыскиваются средства (наличные и на счетах). В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения долга, взыскание обращается на имущество должника, сначала — на движимое, а если такого имущества недостаточно, то на отдельный от дома земельный участок, другие помещения, принадлежащие должнику. В последнюю очередь возвращается взыскание на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник.

В случае, если налогоплательщик самостоятельно уплачивает налог, но с нарушением установленных сроков, то к нему будет применен штраф в размере 5% погашенной суммы налогового долга при задержке уплаты до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства. А в случае задержки более чем на 30 календарных дней — в размере 10% погашенной суммы налогового долга. Также при нарушении сроков уплаты налоговых обязательств начисляется пеня за каждый календарный день просрочки, в т.ч. день погашения, из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на каждый такой день.

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