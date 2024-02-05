Налог на роскошь в Украине: за какие авто придется дополнительно заплатить в 2024 году

Транспортный налог в Украине зависит от размера минимальной зарплаты. Но, несмотря на то, что уровень минималки в 2024 году увеличился, список автомобилей, за которые гражданам нужно уплатить налоги, сократился.

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В украинском правительстве назвали модели автомобилей, владельцам которых придется заплатить транспортный налог в 2024 году. Как сообщают в Министерстве экономики, в перечне есть 184 модели таких марок. Интересно, что в 2023 году в списке было 225 моделей

Известно, что в перечень вошли такие марки, как:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rivian;

Tesla.

Какие модели авто подпадают под транспортный налог в 2024 году Какие модели авто подпадают под транспортный налог в 2024 году Какие модели авто подпадают под транспортный налог в 2024 году

Транспортный налог в Украине нужно платить за автомобили, которые не старше пяти лет, а их стоимость — 375 минимальных зарплат. По сравнению с 1 января 2023 года уровень минимальной зарплаты вырос с 6,7 тысячи гривен до 7,1 тысячи гривен. Теперь под налог на роскошь подпадают авто стоимостью 2 662 500 гривен и более.

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Размер уплаты транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксирована и в 2024 года она составляет 25 тысяч гривен. Платить налог нужно как физическим лицам, так и юридическим, но оплату они совершают по-разному. Например, юрлица самостоятельно рассчитывают налог и разбивают платежи на весь год.

А вот гражданам о том, что нужно оплатить налог, сообщает местная налоговая служба. После получения оповещения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перечислить сразу весь годовой платеж, то есть 25 тысяч гривен.

Налогоплательщикам не нужно дополнительно искать информацию о том, нужно им платить транспортный налог или нет, поскольку за них это делает государство. Так, ежегодно Минэкономики публикует перечень марок и моделей автомобилей, подлежащих налогообложению.

Отметим также, что с 1 января в Украине изменилась сумма сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто. Сама сумма, как правило, зависит от прожиточного минимума и от того, сколько стоит легковой автомобиль (без НДС). Так, сбор за первую регистрацию обойдется автовладельцу в следующие суммы:

3% — если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620 гривен);

не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499 620 гривен); 4% — если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не более 290 размеров прожиточного минимума (499 620 гривен — 878 120 гривен);

5% — если стоимость авто превышает 290 размеров прожиточного минимума — более 878,1 тысячи гривен.

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Также напомним, что в Украине летом 2023 года продали на аукционе ретро-авто за 100 тысяч долларов.