В Украине ведутся дискуссии вокруг вопроса наличных расчетов, ведь, по мнению налоговиков, наличные — это способ вывести средства "в тень". Фокус спросил у эксперта, как регулируется вопрос кэш-расчетов и можно ли ожидать изменений в этой сфере.

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Основополагающими нормативно-правовыми актами в сфере регулирования расчетов является Закон Украины "О валюте и валютных операциях" и Закон Украины "О платежных услугах". В части регулирования наличных расчетов основным является Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденное Постановлением правления Национального банка Украины № 148 от 29.12.2017 года. Об этом Фокусу рассказал Александр Руденко, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

"Положение №148 регулирует вопросы наличных расчетов юридическими лицами, ФЛП и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность. Одновременно Положение №148 регулирует вопросы проведения наличных операций соответствующими субъектами хозяйствования с физическими лицами при осуществлении хозяйственной деятельности", — пояснил эксперт.

За нарушение — штраф: какие санкции предусмотрены для бизнеса

Максимальная сумма для оплаты наличными в Украине составляет сейчас 50 тысяч гривен, однако известно, что компании могут принимать расчеты и за более дорогие за этот лимит товары наличными. Но при условии выявления налоговиками такого нарушения бизнес должен уплатить штраф.

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"По общему правилу, за нарушение установленных порогов наличных расчетов между двумя субъектами, органами Государственной налоговой службы может быть привлечено должностное лицо юридического лица или ФЛП к административной ответственности по ст. 163-15 КУоАП, а именно наложен админштраф: от 1700 грн до 3400 грн за каждое первое правонарушение и от 8500 грн до 17 000 грн за каждый повторный проступок в течение года", — пояснил Александр Руденко.

Он также отметил, что наложение таких штрафов на другого участника такого нарушения — физическое лицо — вряд ли получится, поскольку КУоАП не определяет физических лиц, как субъектов ответственности, а органы Государственной налоговой службы не имеют соответствующих полномочий. По мнению эксперта, кассовая дисциплина и соблюдение платежных правил — это, в первую очередь, зона ответственности предпринимателей.

Налоговая может выявить нарушения расчетов во время проверки Фото: Анна Кудрик (коллаж)

"Не теряем надежду, что с неотвратимым постепенным внедрением РРО для все большего круга предпринимателей (ФЛП, в частности) и системным устранением возможностей для свободного обращения товаров так называемого "серого импорта", неукоснительное соблюдение правил наличных расчетов станет нормой, как для предпринимателей, так и для их клиентов", — отмечает Александр Руденко.

Не так, как в ЕС: почему в Украине низкий лимит наличных операций и будет ли он увеличен

В некоторых странах ЕС лимит на наличные расчеты составляет 3 тысячи евро, а в таких странах, как, например, Германия, лимита на кэш-оплату нет вообще. Между тем, в Евросоюзе планируют установить общий лимит для стран на уровне 10 тыс. евро. Повлияет ли это на Украину, которая по своему законодательству постепенно приближается к действующим в ЕС нормам и правилам?

"Конкретные объемы лимитов или ограничений для внутреннего платежного рынка Украины в будущем не может ставиться в прямое и безоговорочное сравнение с какой-то страной ЕС — это должно быть одновременно комплексное и ситуативное решение, которое будет работать именно для Украины как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне отдельных предприятий и семей. Любые нововведения, в частности, в части наличных расчетов, должны быть не только комплексом из ограничений или запретов, но так же и системой стимулов и поощрений для целей обеспечения экономического роста, поскольку исторически в Украине именно сфера наличного обращения обычно очень чувствительна к экономическим колебаниям", — отметил Александр Руденко.

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По его мнению, пересмотр максимального лимита для наличных расчетов в Украине в ближайшее время маловероятен. "С одной стороны, снижение лимита не ко времени, поскольку вызовы военного положения требуют сохранения возможностей для расчетов наличными за товары и услуги первой необходимости, а с другой — относительная инфляционная стабильность и отсутствие существенных валютных колебаний исключают необходимость повышения наличного лимита в срочном порядке", — считает эксперт.

Напомним, в принятой правительством Нацстратегии доходов до 2030 года говорится, что в течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога (проценты от объема полученного дохода) для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до значения которое будет эквивалентным размеру обычной ставки налога НПП (18% от объема прибыли до налогообложения), предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

Также Фокус писал, что в Украине все еще популярна покупка валюты для сбережений, причем покупают украинцы как наличные доллары и евро, так и безналичные — на собственные валютные карты