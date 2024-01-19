Наличка под запретом: какие ограничения введут в ЕС и к чему готовиться украинцам

Кроме запрета некоторых наличных расчетов, в Европейском Союзе также будут более строго контролировать криптовалютные и банковские операции.

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На территории всего Европейского Союза (ЕС) будут действовать новые правила использования наличных денег. Так, в странах введут лимит для наличных платежей в размере 10 тысяч евро. Свою политику Евросоюз меняет в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом уже договорились представители Европарламента и стран блока, но их еще должен официально принять европейский парламент, говорится на сайте Совета ЕС.

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Также отмечается, что обязанные лица (субъекты финансового мониторинга) будут обязаны идентифицировать и подтвердить личность лица, который хоть и не постоянно, но совершает финансовые операции на сумму от 3 тысяч до 10 тысяч евро. А торговцы роскошью и продавцы криптовалют должны требовать подтверждающую информацию о личности своих клиентов.

Банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия, играют центральную роль посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Финансовый мониторинг заденет большую часть криптосектора, особенно внимательно будут относиться к людям, которые владеют состоянием в 50 миллионов евро.

Поэтому поставщики услуг криптоактивов (CASP) будут комплексно проверять своих клиентов. То есть они будут проверять факты и информацию о своих клиентах, а также сообщать о любых подозрительных операциях с их стороны.

Кроме того, CASP будут применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму от тысячи евро и более. Так снизятся риски, связанные с транзакциями с автономными кошельками.

Другими секторами, к которым относится комплексная проверка клиентов и обязательства по отчетности, будут торговцы предметами роскоши, такими как:

драгоценные металлы и драгоценные камни;

ювелиры;

часовщики;

Те, кто торгует роскошными автомобилями, самолетами и яхтами, а также продает предметы культурного назначения (например, искусствами) тоже получат статус обязанных субъектов.

Украинские беженцы в ЕС: в каких странах живут наши соотечественники

В январе 2024 года в ООН опубликовали информацию о том, сколько украинских беженцев сейчас находится в европейских странах. По данным организации, цифра приближается к 6 миллионам человек.

Тем временем Евростат 12 января сообщил, что под статусом временной защиты в Евросоюзе по состоянию на конец ноября 2023 года было 4,27 миллиона граждан Украины. Более 20% из них — мужчины.

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Больше всего украинских беженцев в таких странах, как:

Германия — более 1,2 миллиона человек;

Польша почти 1 миллион;

Чехия — 370 тысяч.

Также напомним, ранее Фокус рассказывал, что страны ЕС активно меняют правила для беженцев из Украины.