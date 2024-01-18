Нидерланды с марта начнут выдворять некоторых беженцев, приехавших из Украины, — СМИ

Решение распространяется примерно на 2900 человек, которые учились или работали в Украине со статусом временных жителей. Самая большая группа таких переселенцев в Нидерландах — студенты из Нигерии, Марокко, Танзании, Индии и других стран.

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Граждане третьих стран, которые переехали в Нидерланды из Украины почти два года назад, когда началось полномасштабное российское вторжение, могут остаться в стране до 4 марта. Так постановил Государственный совет. Об этом сообщает Dutch News.

Суд отменил решение младшего министра юстиции Эрика ван дер Бурга о прекращении права на пребывание в стране неукраинцев с сентября прошлого года.

Cлоган в поддержку Украины окне дома в Амстердаме

Он поручил вернуться к прежним принципам, согласно которым людям, проживающим в Украине по временным визам, предоставлялись те же права, что и гражданам Украины.

Решение распространяется примерно на 2900 человек, которые переехали в Украину на работу или учебу до войны. Самая большая группа таких переселенцев — студенты из таких стран, как Нигерия, Марокко, Танзания и Индия.

Сразу же после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года страны Евросоюза выдали украинцам и лицам, постоянно проживающим в Украине, специальный статус беженца. С разрешением на работу, доступом к здравоохранению и образованию.

Те же условия правительство Нидерландов предложило и людям с разрешением на временное проживание в Украине. Но впоследствии эту меру отменили из-за опасений, что Нидерланды станут слишком привлекательной страной для граждан из третьих стран.

С тех пор ЕС продлил временную защиту для украинцев и людей с постоянным проживанием в Украине до 4 марта 2025 года. Но это не распространяется на людей со статусом временных жителей, сообщил суд. Таким людям придется вернуться в Украину или же на родину после 4 марта 2024 года, или же подавать заявку на статус беженца в рамках стандартной процедуры.

Напомним, что в Польше ждут волну беженцев из Украины, которая может стать огромным бременем для страны.

Также сообщалось, что украинка вылечилась от рака после переезда в Колорадо. Прошла стандартную для граждан США процедуру скрининга, которую не проводят в Украине.