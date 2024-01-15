"Это будет огромным бременем для нашей страны": в Польше ждут волну беженцев из Украины

В МИД Польши говорят о вероятности новой волны беженцев из Украины из-за гипотетического продвижения российской армии.

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В Польше заговорили о возможном продвижении армии РФ в Украине и ожидании новой волны миллионов беженцев. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

Шейна заметил, что Польша не должна быть обременена дополнительной ответственностью в области миграции.

"Хотя мы и желаем украинцам победы, в конце концов, нельзя исключать возможность того, что российское наступление приведет к смещению фронта на запад и заставит еще миллионы украинцев приехать в Польшу, в основном женщин и детей. Это будет огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть готовым к этому", — заявил он.

В то же время заместитель министра иностранных дел Польши сказал, что поляки должны относиться к таким прогнозам "положительно".

Тем временем в ООН призвали дать $4,2 млрд на гуманитарную помощь Украине. Эти деньги нужны пострадавшим от полномасштабного вторжения ВС РФ украинским общинам и беженцам, чтобы профинансировать их потребности в 2024 году.

По данным агентства ООН по делам беженцев от 3 января 2024 года, во всем мире официально зарегистрировано более 6,34 млн украинских беженцев, из которых 5,9 миллиона, или 93%, находятся в Европе.

Ранее писал Фокус, что страны ЕС активно меняют правила для беженцев из Украины.