Помочь миллионам граждан: в ООН призывают дать $4,2 млрд на гуманитарную помощь Украине

По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в гуманитарной помощи в 2024 году будут нуждаться более 14 миллионов человек, но организация не сможет помочь им всем.

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Организация Объединенных Наций (ООН) просит у доноров выделить 4,2 миллиарда долларов для Украины. Эти деньги нужны пострадавшим от полномасштабного вторжения ВС РФ украинским громадам и беженцам, чтобы профинансировать их потребности в 2024 году. Об этом сообщается на сайте Управления ООН по координации гуманитарных дел.

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"Сотни тысяч детей живут в громадах у линии фронта – напуганные, травмированные и лишенные базовых потребностей. Уже один этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы увеличить гуманитарную помощь Украине", — отметил глава управления Мартин Гриффитс.

По информации представителя ООН, более 14,6 миллиона человек (40% украинского населения), будут нуждаться в гуманитарной помощи в той или иной степени. В организации не смогут поддержать всех людей, ее запрос касается 8,5 миллиона человек в Украине (для них просят 3,1 миллиарда долларов) и 2,3 миллиона беженцев в других странах (на их потребности нужно 1,1 миллиарда долларов).

"Они исчезли из заголовков газет, но миллионы беженцев из Украины все еще нуждаются в срочной поддержке", — сказал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В ООН также считают, что беженцев нельзя оставлять без поддержки до момента их возвращения в Украину.

По данным агентство ООН по делам беженцев от 3 января 2024 года, во всем мире официально зарегистрировано более 6,34 миллиона украинских беженцев, из которых 5,9 миллиона, или 93%, находятся в Европе.

Ранее писал Фокус, страны ЕС активно меняют правила для беженцев из Украины. Тем временем 12 января директор Международного валютного фонда (МВФ) по коммуникациям Джули Козак заявили, что в текущем году потребность Украины в финансовой помощи составит более 40 миллиардов долларов.

"По нашим оценкам, стране потребуется финансирование в размере около 42 миллиардов долларов, включая официальную донорскую поддержку в размере около 32 млрд долларов", — сказала она.

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Она отметила, что украинские партнеры не могут игнорировать финансовый вопрос, а должны выполнить все свои обещания.