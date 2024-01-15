Допомогти мільйонам громадян: в ООН закликають дати $4,2 млрд на гуманітарну допомогу Україні

За словами верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, гуманітарної допомоги 2024 року потребуватимуть понад 14 мільйонів осіб, але організація не зможе допомогти їм усім.

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Організація Об'єднаних Націй (ООН) просить у донорів виділити 4,2 мільярда доларів для України. Ці гроші потрібні постраждалим від повномасштабного вторгнення ЗС РФ українським громадам і біженцям, щоб профінансувати їхні потреби у 2024 році. Про це повідомляється на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ.

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"Сотні тисяч дітей живуть у громадах біля лінії фронту — налякані, травмовані та позбавлені базових потреб. Уже один цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб збільшити гуманітарну допомогу Україні", — зазначив голова управління Мартін Гріффітс.

За інформацією представника ООН, понад 14,6 мільйона осіб (40% українського населення), потребуватимуть гуманітарної допомоги тією чи іншою мірою. В організації не зможуть підтримати всіх людей, її запит стосується 8,5 мільйона людей в Україні (для них просять 3,1 мільярда доларів) і 2,3 мільйона біженців в інших країнах (на їхні потреби потрібно 1,1 мільярда доларів).

"Вони зникли із заголовків газет, але мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки", — сказав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

В ООН також вважають, що біженців не можна залишати без підтримки до моменту їхнього повернення в Україну.

За даними агентства ООН у справах біженців від 3 січня 2024 року, в усьому світі офіційно зареєстровано понад 6,34 мільйона українських біженців, з яких 5,9 мільйона, або 93%, перебувають у Європі.

Раніше писав Фокус, країни ЄС активно змінюють правила для біженців з України. Тим часом 12 січня директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) з комунікацій Джулі Козак заявила, що в поточному році потреба України у фінансовій допомозі становитиме понад 40 мільярдів доларів.

"За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування в розмірі приблизно 42 мільярдів доларів, включно з офіційною донорською підтримкою в розмірі майже 32 млрд доларів", — сказала вона.

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Вона зазначила, що українські партнери не можуть ігнорувати фінансове питання, а мають виконати всі свої обіцянки.