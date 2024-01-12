Без донорів не обійтися: у МВФ сказали, скільки грошей знадобиться Україні у 2024 році

Потреба Києва в міжнародній допомозі склала понад 40 млрд доларів. У МВФ вважають, що союзники і донори повинні забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань.

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У 2024 році дефіцит державного бюджету України все ще буде досить масштабним. Про це сказала на брифінгу 12 січня директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) із комунікацій Джулі Козак.

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Вона зазначила, що в поточному році потреба України у фінансовій допомозі становитиме понад 40 мільярдів доларів.

"За нашими оцінками, країні знадобиться фінансування в розмірі близько 42 млрд доларів, включно з офіційною донорською підтримкою в розмірі близько 32 млрд доларів", — сказала вона.

Партнери українського уряду і донори, як зазначила Козак, повинні забезпечити виконання своїх фінансових зобов'язань і надати Україні гроші, які необхідні для підтримки макроекономічної стабільності в країні.

Джулі Козак додала, що в грудні МВФ завершив другий огляд програми Механізму розширеного фінансування, що дало змогу виплатити державі приблизно 900 мільйонів доларів і довести загальний обсяг виплат Україні за програмою до 4,5 мільярда доларів.

"Влада домоглася дуже значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань за EFF у складних умовах. У рамках програми було досягнуто всіх цілей, а також досягнуто дуже хорошого прогресу на структурному фронті", — додала вона.

Гроші від партнерів: скільки і від кого отримає Україна 2024 року

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Фокусу 29 грудня розповів, що у 2024 році сума надходжень від МВФ становитиме понад п'ять мільярдів доларів. Також Україна може розраховувати на фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Крім того, український уряд продовжує двосторонні відносини та двосторонні кредитні програми з низкою іноземних держав, серед яких Японія, Канада та Норвегія.

Як зазначив Гетманцев, у 2024 році Україна загалом має отримати від партнерів 37,3 мільярда доларів.

"Якщо підсумувати, то джерел фінансування абсолютно достатньо, вони є якщо не юридично підтвердженими, то підтвердженими політично", — пояснив він.

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Нагадаємо, у Національному банку 12 січня пояснили, чому темпи інфляції знизилися 2023 року і що відбуватиметься 2024-го. Також Фокус розповідав, чи вдасться Україні впоратися без грошей США і Євросоюзу.