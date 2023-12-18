"Не будуть і не повинні": Жорін пояснив, чому не варто розраховувати на західну допомогу

Україна може розраховувати лише на власні сили. Не потрібно будувати всі плани на майбутнє, розраховуючи на допомогу, переконаний заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що допомога від Заходу скорочуватимуться. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Усі питання щодо нестачі боєприпасів, дефіциту снарядів тощо вкотре мають донести до всіх одну єдину думку — ми можемо розраховувати лише на власні сили", — сказав Максим Жорін.

Він зазначив, що не потрібно будувати всі плани на майбутнє, розраховуючи на те, що завжди буде допомога.

"Не будуть і не повинні (допомагати, — ред.). У кожної держави є свої проблеми та пріоритети", — пояснив Жорін.

За словами заступника 3-ї ОШБр, у майбутньому в усіх проблем ставатиме більше, тому логічно, що допомога від західних партнерів скорочуватимуться, а більшість проблем доведеться закривати самостійно.

Нагадаємо, 18 грудня глава МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що затримка в наданні додаткового фінансування Україні від західних партнерів може негативно позначитися на процесі відновлення економіки країни. За її словами, економічне відновлення України може зіткнутися із загрозою через те, що США та ЄС досі перебувають у процесі переговорів щодо обсягів фінансування для країни.

Того ж дня військовий аналітик Sky News Шон Белл повідомив, що президент Росії Володимир Путін тріумфує через невизначеність із подальшою підтримкою України. За його словами, Україні було б важко підтримувати військові зусилля без постійної фінансової та військової підтримки Заходу.

Також голова Національного банку України Андрій Пишний розповів, що невизначеність із міжнародною допомогою зростає. Він зазначив, що це потрібно враховувати під час розробки планів на 2024 рік.