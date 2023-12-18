"Не будут и не должны": Жорин объяснил, почему не стоит рассчитывать на западную помощь

Украина может рассчитывать только на собственные силы. Не нужно строить все планы на будущее, рассчитывая на помощь, убежден заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что помощь от Запада будет сокращаться. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Все вопросы о нехватке боеприпасов, дефиците снарядов и тд. в очередной раз должны донести до всех одну единственную мысль — мы можем рассчитывать только на собственные силы", — сказал Максим Жорин.

Он отметил, что не нужно строить все планы на будущее, рассчитывая на то, что всегда будет помощь.

"Не будут и не должны (помогать, — ред.). У каждого государства есть свои проблемы и приоритеты", — пояснил Жорин.

По словам заместителя 3-й ОШБр, в будущем у всех проблем будет становиться больше, поэтому логично, что помощь от западных партнеров будет сокращаться, а большинство проблем придется закрывать самостоятельно.

Напомним, 18 декабря глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что задержка в предоставлении дополнительного финансирования Украине от западных партнеров может негативно сказаться на процессе восстановления экономики страны. По ее словам, экономическое восстановление Украины может столкнуться с угрозой из-за того, что США и ЕС до сих пор находятся в процессе переговоров относительно объемов финансирования для страны.

В тот же день военный аналитик Sky News Шон Белл сообщил, что президент России Владимир Путин торжествует из-за неопределенности с дальнейшей поддержкой Украины. По его словам, Украине было бы трудно поддерживать военные усилия без постоянной финансовой и военной поддержки Запада.

Также глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, что неопределенность с международной помощью растет. Он отметил, что это нужно учитывать при разработке планов на 2024 год.