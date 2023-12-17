Есть план "Б": у Зеленского рассказали, что будет делать Украина в случае отсутствия помощи от Запада

Советник президента Олег Устенко заявил, что дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет 40 млрд долларов. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

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Украина перейдет к плану "Б" в случае отсутствия западного финансирования в первые дни 2024 года. Об этом в эфире телемарафона заявил советник президента Украины Олег Устенко.

"Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", — пояснил Устенко.

Он заявил, что дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет 40 млрд долларов. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

При этом, по прогнозам Устенко, Украина может получить $10 миллионов из замороженных российских активов первым траншем. Эти средства сразу направят на финансирование дефицита государственного бюджета.

В то же время советник президента Украины выразил надежду на предоставление финансовой помощи со стороны Европейского Союза до 25 декабря.

Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Украину видеть положительный знак в голосовании за бюджетную поддержку, даже несмотря на то, что глава Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие в ночь на пятницу.

Также 14 декабря представительство скандинавского государства в Европейском Союзе сообщило, что Швеция согласовала передачу зимнего пакета помощи на 124 миллионов евро.