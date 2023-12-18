В України будуть проблеми без західної допомоги, тому Путін торжествує, — аналітик

За словами журналістів, у ЄС, судячи з усього, існує широкий консенсус щодо того, що стратегія вступу Києва має бути узгоджена.

Related video

Війна в Україні далека від завершення, але на тлі невизначеності з подальшою підтримкою України Володимир Путін надихнувся. Про це пише військовий аналітик Sky News Шон Белл.

Головним питанням дводенного саміту ЄС цього тижня стане вступ України до ЄС. Є низка ключових попередніх умов, які Україна має виконати, перш ніж зможе стати 28-ю країною ЄС. Але, судячи з усього, існує широкий консенсус щодо того, що стратегія вступу України має бути узгоджена.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, схоже, виступає проти будь-якого прискорення процесу прийняття України. Можливо, таким чином, він просто намагається домогтися певного фінансування від ЄС для своєї країни, припускають журналісти.

До всього іншого, представники ЄС планують затвердити бюджет фінансової допомоги в розмірі 54 млрд євро для підтримки української економіки до 2024 року. Військовий бюджет для допомоги у протистоянні російській агресії на 24 млрд євро планують узгодити окремо.

У США прогрес щодо розблокування допомоги Україні

Минулий тиждень видався складним для президента Володимира Зеленського, але 18 грудня понад дві третини американських законодавців у Палаті представників проголосували за законопроєкт про оборонну політику, який передбачає виділення рекордних 886 млрд доларів щорічних військових видатків, зокрема і для України.

Без постійної фінансової та військової підтримки Заходу Україні було б важко підтримувати свої військові зусилля.

Зі свого боку, президент РФ Володимир Путін на першій великій міжнародній пресконференції з початку війни в Україні заявив, що українці та росіяни — "один народ", і спробував представити конфлікт як громадянську війну.

Нагадаємо, що дрони ЗСУ придушили російську артилерію на лівобережжі, тому ЗС РФ використовують КАБи.

Також повідомлялося, що Залужний відмовився розповісти про плани наступу ЗСУ, зазначивши, що "це не шоу".