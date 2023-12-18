Заяви Путіна щодо небажання воювати з НАТО схожі на слова напередодні нападу на Україну, – ISW

Очільник Кремля, як вважають американські аналітики, має намір змусити Північноатлантичний Альянс визнати претензії, вимоги і сферу впливу РФ, оскільки неодноразово вказував на наміри покласти край "гегемонії США".

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Висловлювання очільника Кремля Володимира Путіна про те, що Росія не прагне до вторгнення на територію країн НАТО, дуже схожі на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 і на початку 2022 року, а також на ті, що лунали напередодні 24 лютого − про те, що Росія не планує атакувати Україну. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив подробиці у звіті за 17 грудня.

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"Найсердечніші були відносини": Путін відправить війська до кордону з Фінляндією (відео)

Він дав інтерв'ю російському державному каналу "Россия 1" 17 грудня, де пригрозив Фінляндії. Політик запевняв, що РФ не має наміру воювати з Альянсом. Путін висловив заперечення попередженню президента США Джо Байдена, який спрогнозував напад Росії на країну НАТО в майбутньому у разі перемоги над Україною. Очільник Кремля стверджував, що Росія не має жодних геополітичних, військових та економічних чи територіальних причин воювати з Альянсом, і що Росія зацікавлена у розвитку відносин з країнами-членами НАТО.

Путін, як нагадали аналітики, 21 липня погрожував Польщі, після того, як Варшава відправила війська до кордону з Білоруссю, оскільки реагувала на передислокацію "вагнерівців". Тоді російський диктатор заявив, що РФ відповість "усіма засобами", які є в її розпорядженні.

На держтелебаченні Росії один з російських пропагандистів 2 грудня заявив, що країни Балтії стануть наступною військовою ціллю Росії. Він пригрозив, що вони впадуть незабаром після України. ISW нагадали, що ці погрози є фактично частиною давніх російських наративів стосовно можливого нападу російських військ на воєнний блок. Такі заяви з'явилися ще до того, як Фінляндія подала відповідну заявку на вступ до Альянсу і була ухвалена до нього 4 квітня.

Очільник Кремля регулярно повторює свою неприязнь до західних блоків, закликаючи до формування багатополярного порядку у світі. Росія прагне мати право вето на ключові світові події.

Аналітики переконані, що Путін має намір змусити НАТО визнати претензії, вимоги і сферу впливу Росії. Він неодноразово вказував на наміри РФ покласти край "гегемонії США".

Нагадаємо, 12 грудня у Міноборони Латвії заявили, що Росія веде проти країни гібридну війну. Посадовці заявили про певні маніпуляції на латвійському кордоні з Білоруссю та на латвійсько-російському кордоні, а також на межі Фінляндії та Росії.