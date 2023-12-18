"Не говоритиму про свої плани, це не шоу", — Залужний про наступ ЗСУ (відео)

За словами головнокомандувача, на фронті немає патової ситуації. Він зазначив, що ціна війни — людські життя.

Related video

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний не відповів на запитання журналістів щодо подальших наступальних дій ЗСУ. Таким чином генерал прокоментував під час презентації Державного оператора тилу запитання журналістів порталу "РБК-Україна".

За словами Залужного, на фронті немає патової ситуації, а щодо продовження наступу українського війська, головнокомандувач зауважив, що не збирається ділитися військовими планами.

"Це війна, я не можу говорити, що я планую, що ми повинні робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якої — людські життя. Про це не можна говорити в жодному разі", — підкреслив Залужний.

Західні ЗМІ про майбутній контрнаступ

Нещодавно про контрнаступ Збройних сил України у 2024 році писало чергове видання — цього разу німецьке Welt. На думку німецького експерта у галузі безпеки та радника із політичних питань Ніко Ланге, воно буде таким, яким його задумував генерал Залужний ще на 2023 рік.

Видання заявило, що Україна має "великі плани". Тобто, на думку експерта, Україна намагається перейти до мобільної війни, яка так і не реалізувалася під час літнього контрнаступу.

Про це начебто свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. У цьому переліку, за інформацією Ланге, гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси.

Відправною точкою нових наступальних дій, на думку експерта, може стати Херсонська область, оскільки Сили оборони зараз утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, продовжуючи його розширювати. Звідти до "слабкого місця росіян" — Криму — всього 60 кілометрів.

Важливо

У Залужного знайшли "прослушку": СБУ відкрила кримінальне провадження

Президент Зеленський заявив, що Росія не виграла за 2023 рік жодної операції, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

6 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян, і запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.