У Залужного знайшли "прослушку": СБУ відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці наголосили, що техніку виявили не безпосередньо в кабінеті головнокомандувача ЗСУ, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися ним для роботи.

Related video

Служба безпеки України (СБУ) відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомляє СБУ.

"Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України", — ідеться в повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що техніку виявили не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватися ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.

Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

"Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування цього правопорушення", — наголошують в СБУ.

Військова таємниця ставала публічною: Маляр про зливи інформації

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в штабі були інциденти зі зливами секретної інформації, коли "військова таємниця ставала публічною".

"Не знаю, що й хто у Главкома хотів почути, бо впринципі всі свідомі того, що є ймовірність прослуховування та витоку інформації. Тому це завжди враховується під час спілкування голосом", — ідеться в дописі.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що окупаційні війська отримали доступ до стільникового обладнання на тимчасово зайнятих територіях, а тому цілком імовірним є їхнє втручання в роботу мобільного зв'язку.