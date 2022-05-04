ФСБ може прослуховувати телефони українців: як це перевірити та захиститися

Жителі тимчасово окупованих територій України ризикують опинитися під наглядом російських спецслужб, проте цього можна уникнути.

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Окупаційні війська отримали доступ до стільникового обладнання на тимчасово зайнятих територіях, а тому цілком ймовірним є їхнє втручання в роботу мобільного зв'язку. Про те, як визначити, чи прослуховують вас, розповіли експерти Центру протидії дезінформації (ЦПД) у своєму телеграм-каналі.

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Співробітники російських спецслужб або російські військові можуть контролювати зв'язок, використовуючи "паралельну" переадресацію, — коли виклик одночасно надходить на два номери — реального та стороннього абонента.

"Щоб убезпечити себе та близьких, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити наявність переадресації виклику на вашому номері", — пише відомство.

Універсальні сервісні коди для перевірки будь-яких телефонів:

*#21# — виклик: перевірка інформації про ввімкнену переадресацію.

*#43# — виклик: статус очікування дзвінка.

*#62# — виклик: перевірка переадресації на інший номер.

*#33# — виклик: статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# — виклик: видалення всіх переадресацій виклику.

Для конфіденційних розмов у ЦПД рекомендують використовувати месенджери із захищеним шифруванням.

Зазначимо, що експерт з кібербезпеки Андрій Баранович радить видалити всі непотрібні програми з телефону, а залишити лише найнеобхідніші. Наприклад, на його смартфоні встановлено Signal, Twitter, Facebook Messenger.

Андрій радить відмовитися від використання біометричних датчиків, що забезпечують ідентифікацію, та користуватися лише паролем, обмеживши кількість спроб його введення.

На всіх своїх облікових записах потрібно встановити двофакторну автентифікацію.

Періодично зберігати потрібні дані та відправляти їх на "хмарний" сервіс.

Раніше ми інформували про те, що необхідно зробити, якщо висока ймовірність того, що ваш смартфон може опинитися в руках ворога. Телеком-експерт Роман Хіміч рекомендує “… прибрати з ПК та смартфонів усе, що може стати доказом в очах окупантів. Не робити на своєму домашньому чи робочому комп'ютері нічого, за що можна постраждати”.

Також ми повідомляли про ресурси, що допомагають обходити блокування та приховувати дані про відвідувані сайти.

Корисними можуть виявитися поради про те, що робити, якщо зникне зв'язок, який надають українські оператори.