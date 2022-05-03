"Видаліть дані з гаджетів": експерт розповів українцям, як уникнути стеження ФСБ

Завдяки перенаправленню трафіку до Росії спецслужби країни-агресора зможуть віддалено відстежувати дії українських користувачів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські окупанти перенаправили трафік із Херсонської області до Росії. Експерт із телекомунікацій Роман Хімич розповів Фокусу, чим такі заходи можуть обернутися для українців.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Днями на Херсонщині стався збій у мережах усіх операторів зв'язку, а потім компанія NetBlocks виявила, що трафік херсонського провайдера Skynet вивели з української інфраструктури в мережу російських "Міранда Медіа" та "Ростелеком". За словами Романа Хімича, фізичний контроль над каналами передачі даних відкриває можливість контролю та спостереження за поведінкою користувачів.

Залежно від обладнання, яке використовують російські провайдери, спецслужби РФ зможуть використати велику кількість методів стеження за громадянами України. Наприклад, росіяни зможуть:

перехоплювати повідомлення в месенджерах та електронній пошті,

впроваджувати "вірусні" програми-трояни,

віддалено стежити за всіма діями користувачів через ПК,

деанонімізувати спілкування за допомогою смартфонів.

"Єдина рекомендація, яку можна дати людям, які опинилися в такій ситуації — прибрати з ПК та смартфонів все, що може стати доказом в очах окупантів. Не робити на своєму домашньому чи робочому комп'ютері нічого, за що можна постраждати", — прокоментував Роман Хімич.

Раніше Фокус писав, як можна захиститися від стеження та обійти блокування сайтів з боку РФ. Зокрема, користувачі можуть змінити DNS-адресу, під'єднатися до VPN-сервісу або перейти на мобільний зв'язок від одного з українських операторів.

У Держспецзв'язку пишуть, що збій у роботі провайдерів Херсонської області стався внаслідок пошкодження магістральних ліній та відключення електрики. Як вважає відомство, так окупанти намагаються перекрити українцям доступ до інформації, зокрема щодо ситуації на війні.

Писали також, що в Білорусі відключають Інтернет-зв'язок із метою приховати переміщення військ. За даними Головного розвідувального управління Міноборони України, процес контролюють білоруське КДБ та російське ФСБ.