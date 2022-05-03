"Удалите данные с гаджетов": эксперт рассказал украинцам, как избежать слежки ФСБ

Благодаря перенаправлению трафика в Россию, спецслужбы страны-агрессора смогут удаленно отслеживать действия украинских пользователей.

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Российские оккупанты перенаправили трафик из Херсонской области в Россию. Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич рассказал Фокусу, чем такие меры могут обернуться для украинцев.

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На днях в Херсонской области произошел сбой в сетях всех операторов связи, а затем компания NetBlocks обнаружила, что трафик херсонского провайдера Skynet вывели из украинской инфраструктуры в сеть российских "Миранда Медиа" и "Ростелеком". По словам Романа Химича, физический контроль над каналами передачи данных открывает возможность контроля и наблюдения за поведением пользователей.

В зависимости от оборудования, которое используют российские провайдеры, спецслужбы РФ смогут использовать большое количество методов для слежки за гражданами Украины. К примеру, россияне смогут:

перехватывать сообщения в мессенджерах и электронной почте,

внедрять "вирусные" программы-трояны,

удаленно следить за всеми действиями пользователей через ПК,

деанонимизировать общение, осуществляемое при помощи смартфонов.

"Единственная рекомендация, которую можно дать людям, оказавшимся в такой ситуации — убрать с ПК и смартфонов все, что может стать уликой в глазах оккупантов. Не делать на своем домашнем или рабочем компьютере ничего, за что можно пострадать", — прокомментировал Роман Химич.

Ранее Фокус писал, как можно защититься от слежки и обойти блокировку сайтов со стороны РФ. В частности, пользователи могут изменить DNS-адрес, подключиться к VPN-сервису или перейти на мобильную связь от одного из украинских операторов.

В Госспецсвязи пишут, что сбой в работе провайдеров в Херсонской области произошел в результате повреждения магистральных линий и отключения электричества. Как считает ведомство, таким образом оккупанты пытаются перекрыть украинцам доступ к информации, в том числе о ситуации на войне.

Писали также, что в Беларуси отключают Интернет-связь с целью скрыть перемещение войск. По данным Главного разведывательного управления Минобороны Украины, процесс контролируют белорусское КГБ и российское ФСБ.