В Беларуси отключают интернет, чтобы скрыть перемещение войск, — ГУР

Украинская военная разведка отмечает, что отключения пользователей от Сети координируют ФСБ России и КГБ Беларуси.

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Чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск по территории Беларуси, жителям республики отключают интернет, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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"Впервые полное или частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи республики Беларусь к сети интернет было зафиксировано 1 апреля, — сообщили в ГУР. — В течение месяца в доступе к сети интернет были ограничены целые регионы Беларуси".

По оценкам военной разведки, отключения скоординированы специальными службами. Таким образом, КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются остановить распространение чувствительной для военных информации в социальных сетях.

"Аномалии в доступе к Сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников", — подчеркнули в ГУР.

Что об этом говорят белорусские активисты

В Беларуси действуют несколько телеграм-каналов, которые оперативно сообщают о передвижении российских и белорусских войск по территории страны, а также о пусках ракет по украинским объектам. Один из самых заметных каналов "Беларускі Гаюн". Его авторы частично подтвердили информацию ГУР Минобороны Украины.

"Нам известно, что перебои в работе интернета в течение апреля действительно были зафиксированы в Брагинском и Хойникском районах Гомельcкой облаcти Беларуси, — сообщили они. — Отключали ли интернет во всем районе — точно сказать нельзя. Вероятнее, речь идет о локальном ограничении во время движения колонн. В частности, мы предполагаем, что как минимум один раз во время перевозки разбитой техники ВС РФ через Хойники вместе с тралами двигалась и мобильная глушилка, которая глушила интернет только в ограниченной области во время проезда колонны".

Авторы канала отметили, что не располагают сведениями об отключениях или перебоях в работе интернета в других районах страны. Они уверены, что в отключении интернета нет никакого смысла, так как белорусы "найдут способ, как об этом сообщить". С 2020 года, когда на фоне массовых протестов силовики страны стали прибегать к таким мерам, белорусские активисты наработали "целый список" таких способов.

"Снижение скорости интернета (не отключение), которое, к слову, периодически происходит в разных районах Гомельской области, — далеко не всегда означает целенаправленное ограничение, — считают авторы телеграм-канала. — Это вполне может быть следствием установки и наладки РЛС".

Как ранее писал Фокус, некоторые белорусы пытаются помочь украинцам, устраивая диверсии на своей территории. Как правило, их усилия сконцентрированы на железных дорогах и на киберпространстве.

Помимо непосредственно кибератак, белорусские хактивисты создали "П-Телеграм" — версию мессенджера для людей, рискующих оказаться в поле зрения силовиков. В этой версии предусмотрено автоудаление протестных чатов, выход из аккаунта, очистка кэша. Также "Киберпартизаны" запустили чат-бот, с помощью которого можно сообщить о местах дислокации и перемещениях российских войск на юге Беларуси.