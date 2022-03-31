Страна партизан. Как белорусы не дают войскам РФ расслабиться даже в глубоком тылу

Многие белорусы считают нападение России на Украину жестокой авантюрой, вредящей в том числе и их стране. Некоторые из них пытаются помочь украинцам, устраивая диверсии на своей территории. Как правило, усилия сконцентрированы на железных дорогах.

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Партизанское движение в Беларуси начало формироваться сразу же после начала войны. Его появление уже не скрывают даже местные силовики, которые называют партизан террористами и грозят им длительными сроками тюремного заключения.

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Следственный комитет Беларуси продолжает публиковать все новые сообщения о задержании белорусов, готовивших диверсии. В белорусских телеграм-каналах сообщают о том, что спецназ внутренних войск патрулирует железные дороги. Однако аресты и угроза быть пойманными не останавливают партизан, их очередная акция прошла ночью 28 марта.

Рельсовая война

Целью атак на железных дорогах обычно становятся релейные шкафы СЦБ (устройства сигнализации, централизации и блокировки), как правило, их сжигают горючими смесями. Если оборудование вывести из строя, на определенных участках железной дороги перестают работать светофоры и стрелочные переводы. А это мешает переброске вражеской техники: эшелоны вынуждены ехать со скоростью 15-20 км/ч.

Авторы телеграм-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси" утверждают, что релейный шкаф стоит десятки тысяч долларов, а ремкомплектов для замены уничтоженного оборудования в Беларуси осталось мало.

Поджоги релейных шкафов происходят постоянно. 21 марта Франак Вячорка, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, опубликовал карту атак на объекты железнодорожной инфраструктуры, отметив, что "Беларусь – страна партизан". Судя по карте, партизаны проявляют активность на всей территории страны.

[ + – ] Карта атак на объекты железнодорожной инфраструктуры Беларуси

Вячорка не скрывает, что рассматривает эти действия, как освободительную борьбу.

"Беларусь де-факто находится под двойной оккупацией — режимом Лукашенко и войсками Путина. Лукашенко захватил власть в августе 2020 года и сдал белорусов. Теперь он стал пособником Путина в войне", — отмечает оппозиционер.

Кибервойна

Нарушить систему железнодорожного сообщения пытаются и хакеры. Во время войны первый удар они нанесли 27 февраля. Тогда стало известно, что Белорусская железная дорога переведена на ручной режим работы. Причина — вывод из строя программно-аппаратного комплекса "Неман", в результате были парализованы Минский и Оршанский транспортные узлы. Вскоре последовала вторая атака, в результате которой удар пришелся в том числе на диспетчерскую службу, на вокзалах скопилось множество пассажиров.

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Наиболее заметная группа белорусских хакеров называет себя "Киберпартизаны". Это сообщество появилось осенью 2020 года во время протестов против узурпации власти Александром Лукашенко. Представители движения не прячутся, 26 марта они провели в Варшаве пресс-конференцию, на которой рассказали, что в организацию входят 35 человек, однако ей помогают и анонимные хакеры. Некоторыми результатами своей деятельности "Киберпартизаны" очень довольны, ведь из-за кибератак россияне были вынуждены на некоторое время остановить движение войск по железным дорогам Беларуси, сорвались поставки танков, ракет и топлива.

Пресс-секретарь "Киберпартизан" Юлианна Шеметовец сообщила, что организация взаимодействует с украинскими хактивистами.

"Им передают различные сведения, в том числе о белорусских военных, делятся практиками атак и работают над будущей совместной атакой", — сказала она.

Эту информацию Фокусу подтвердил спикер "Украинского Киберальянса" Андрей Баранович, который сообщил, что с "Киберпартизанами" налажена связь, они делятся информацией.

Помимо непосредственно кибератак, белорусские хактивисты создали "П-Телеграм" — версию мессенджера для людей, рискующих оказаться в поле зрения силовиков. В этой версии предусмотрено автоудаление протестных чатов, выход из аккаунта, очистка кэша. Также "Киберпартизаны" запустили чат-бот, с помощью которого можно сообщить о местах дислокации и перемещениях российских войск на юге Беларуси.

Аналогичная миссия — у создателей телеграм-канала "Беларускі Гаюн". Здесь оперативно появляется информация о замеченной на территории Беларуси военной технике, о взлетах и посадках российских самолетов на аэродромах страны и о пусках ракет по Украине.