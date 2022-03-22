Великий российский файрвол: помогут ли КНР и Израиль отрезать РФ от Интернета

В теории, если российские власти захотят, то они смогут попытаться максимально отрезать доступ обычным пользователям к Глобальной сети, например, замедлив трафик. От блокировок пользователей не спасут ни VPN, ни Tor, потому как адреса VPN-серверов и Tor-серверов хорошо известны сотрудникам Роскомнадзора и российским спецслужбам, а это значит, что доступ к ним можно легко заблокировать. Даркнет — тоже не панацея, потому что он является производной от Tor-трафика. Однако на практике дела обстоят несколько иначе.

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Какие могут возникнуть проблемы при блокировках доступа к Интернету

С технической точки зрения заблокировать доступ ко всем вышеперечисленным сервисам — не проблема. Проблема — в обеспечении непрерывного мониторинга, ведь постоянно появляются новые VPN-серверы, новые ноды Tor, новые и более эффективные инструменты анонимизации. Мониторинг нужно осуществлять чуть ли не ежеминутно, для того чтобы все эти сервисы блокировать.

И вот тут в РФ столкнутся со следующей проблемой: для мощного мониторинга и эффективных блокировок необходимы:

ресурсы (как технические, так и человеческие),

деньги,

время.

По всем пунктам в РФ ситуация плачевная, и это говорит о том, что на построение действительно мощного российского файрвола уйдут десятилетия.

На данный момент штат специалистов, способных обеспечить мониторинг и блокировки, небольшой сравнительно с количеством людей, желающих эти блокировки обойти.

Роскомнадзору нужен постоянный доступ к новейшим технологиям, а он сейчас ограничен ввиду добровольного ухода ИТ-компаний с российского рынка и санкций. Собственных высококлассных технологических решений для блокировок, для работы госслужб и спецслужб Россия не имеет. Все их ПО, чипы оказались неэффективными.

Нужны также и деньги, а из-за санкций экономика РФ уже просела и будет проседать дальше.

Ввиду отсутствия ресурсов и денег форсировать события не получится, а значит и время сыграет против "товарища майора".

Сможет ли Китай помочь РФ в построении "суверенного" Рунета

Россия начала заниматься созданием файрвола относительно недавно — максимум лет 10 назад, однако размах мощностей и инвестиций в значительной степени уступали китайским. В КНР удалось построить самый сильный в мире файрвол, потому что там было достаточно денег, ресурсов, времени. Да, великий китайский файрвол можно обойти, хотя и сложно — удавалось это сделать только небольшому количеству специалистов. Сложно, потому что на обеспечение его целостности работает буквально армия айтишников.

Если Китай не побоится западных санкций, то он сможет продать свои технологии РФ, но в этом кроется угроза суверенитету отнюдь не Рунета, а самой России. Дело в том, что китайские специалисты часто закладывают в программные продукты бэкдоры, позволяющие этими продуктами распоряжаться так, как им угодно. Очень рискованно отдавать китайцам буквально на аутсорс ПО, работающее для спецслужб и государства РФ. Установка китайского софта для обеспечения работы российского файрвола чревата тем, что как минимум весь Рунет окажется у КНР под колпаком, а вместе с ним и спецслужбы РФ. То есть, российский "товарищ майор" будет следить за пользователями, а китайские спецслужбы будут следить за "товарищем майором".

Взять и имплементировать китайские решения в одночасье — тоже нереально. Конечно, Госдума может быстро напринимать необходимых законов, но у России нет тех ресурсов и мощностей, чтобы все эти решения установить у всех провайдеров так, чтобы они стабильно и корректно работали без поддержки (вмешательства) китайских разработчиков. Также понадобится время, чтобы адаптировать китайские решения под российские реалии, и неизвестно, будут ли они корректно работать после адаптации.

Плюс ко всему, за свое продукты КНР попросит у Кремля огромные деньги, что может ударить по госбюджету РФ.

Сможет ли Израиль помочь РФ создать российский файрвол

Выходом для РФ может быть покупка технологических решений в обход санкций у Израиля, например. Эта страна производит достаточно сильные продукты именно для госсектора. Но покупка — это полбеды, ведь решения нуждаются в постоянной поддержке. Условно, израильская компания сможет продать россиянам свой продукт, но может отказаться его поддерживать, чтобы минимизировать риски попасться на сотрудничестве с подсанкционными компаниями и/или людьми. И как россияне решат эту проблему — неизвестно.

Положение Израиля относительно того, что происходит в Украине, пока что какое–то нейтральное, но я не думаю, что Израиль пойдет против санкций и политического курса США.